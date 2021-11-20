Мнение: Умысел

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полностью поддерживает идею о лишении дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Слова Гинцбурга приводит «РИА Новости». Таким образом глава Центра им. Гамалеи прокомментировал слова сенатора, кандидата медицинских наук Александра Башкина. Тот ранее предложил пожизненно лишать дипломов медиков, которые отговаривают людей от вакцинации против коронавируса. «Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью», — сказал Гинцбург «РИА Новости».

Было бы странно обратное. Люди варят жидкость и вкалывают ее мегадозами, а тут какие-то непонятные с дипломами мешают бизнесу. Вы кто такие вообще? Диплом на стол и свободен.

Запрет на профессию — верный признак того, что ни о какой научной дискуссии здесь речи нет и быть не может. Как говорил Жванецкий: «…О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки?..» Демагогия, которая выглядит смешно в изложении сатирика, становится смертельно опасной, когда речь идет о жизнях людей. Затыкая рот оппонентам угрозой уголовного преследования (это уже министр Мурашко) и угрозами лишения профессиональных документов, режим и его подельники вроде Гинцбурга тем самым принимают на себя ответственность за каждого убитого их решениями. И в таком случае лозунг «Я солдат, я выполнял приказ» не может работать — они хорошо понимают, что совершают преступление. Затыкание рта оппонентам — это отказ от поиска истины. А значит, когда их поставят перед трибуналом, им нельзя будет сказать, что они чего-то недополняли, где-то не знали и немножечко ошиблись. В данном случае речь идет о сознательном умысле и никак иначе.

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