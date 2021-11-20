 

В РФ решили провести женский чемпионат Европы по гандболу в 2026 году

20.11.2021, 21:26, Новости дня
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Женский чемпионат Европы по гандболу в 2026 году состоится в России, сообщила пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Российская заявка на турнир была единственной, передает ТАСС со ссылкой на EHF.

«Мы очень долго ждали этой возможности и много работали, чтобы заслужить честь провести такое знаменательное событие в нашей стране. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать европейский гандбол в нашей стране», – сообщил президент Федерации гандбола РФ Сергей Шишкарев.

Чемпионат состоится с 3 по 20 декабря 2026 года. 



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