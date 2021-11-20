 

Вашингтон выразил беспокойство действиями российских военных на границе с Украиной

20.11.2021, 21:26, Новости дня
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Американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью РФ на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях», – сказал Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Блинкен добавил, что европейские партнеры США разделяют опасения Вашингтона по этому вопросу.

«Мы не знаем, каковы намерения президента [России Владимира] Путина. Но мы знаем, что происходило в прошлом. Нам известна стратегия [Москвы], которая заключается в том, чтобы ссылаться на иллюзорные провокации со стороны Украины или другой страны и использовать это в качестве предлога для [осуществления] планов России», – заключил он.

Ранее РФ в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым.

Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.



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