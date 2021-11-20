Пентагон подтвердил завершение военной миссии в Ираке в 2021 году

Соединенные Штаты до конца года намерены завершить свою боевую миссию в Ираке, сообщил американский министр обороны Ллойд Остин, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

«Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», – цитирует Кирби РИА «Новости».

Остин вместе с иракским коллегой Джумой Инадом обсудил дальнейший этап военной миссии США в этой стране. Он будет состоять из консультаций, помощи и обмену разведданными для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Напомним, американские войска вторглись в Ирак в 2003 году для свержения правительства Саддама Хусейна. Они были официально выведены в 2011 году, но после начала гражданской войны в Сирии и территориальной экспансии ИГ вернулись в 2014 году.