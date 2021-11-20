 

Пентагон подтвердил завершение военной миссии в Ираке в 2021 году

20.11.2021, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты до конца года намерены завершить свою боевую миссию в Ираке, сообщил американский министр обороны Ллойд Остин, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

«Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», – цитирует Кирби РИА «Новости».

Остин вместе с иракским коллегой Джумой Инадом обсудил дальнейший этап военной миссии США в этой стране. Он будет состоять из консультаций, помощи и обмену разведданными для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Напомним, американские войска вторглись в Ирак в 2003 году для свержения правительства Саддама Хусейна. Они были официально выведены в 2011 году, но после начала гражданской войны в Сирии и территориальной экспансии ИГ вернулись в 2014 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Пионтковский: В Вашингтоне обсуждается получение Украиной статуса главного союзника США не члена НАТО

26.05 / Нарушали порядок въезда в Крым. Кабмин Украины планирует ввести санкции против 11 российских актеров

29.03 / Минэнерго объяснило рост цен на бензин на фоне удешевления нефти

20.09 / «Единая Россия» вышла в лидеры на выборах в 189 одномандатных округах

10.06 / В Москве водитель каршеринга сбил подростка на электросамокате

14.10 / 120 часов общественных работ. Суд признал виновным харьковчанина, избившего 14-летнюю девочку

11.03 / “Я не был большим сторонником певиц”. Джеджула рассказал, почему не женился на Димопулос

17.01 / США остались без резервов вторых доз коронавирусной вакцины

31.08 / Украина завоевала еще два серебра на Паралимпиаде – в беге и велоспорте

01.07 / Дональд Трамп утвердил план по выводу американских военных из Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика