Мнение: Печальная новость…

Так вот оно как… Да, с Новой Нормальностью не поспоришь…

“В 3 часа ночи обнаружилось, что согласно голосованию по почте Риттенхауз виновен!

КЕНОША, Висконсин. Кайл Риттенхауз проснулся сегодня утром и обнаружил, что его признали виновным.

Прокуроры пояснили, что в течение ночи они нашли десятки отправленных по почте голосов присяжных, признающих его виновным по всем пунктам обвинения. По всей видимости, ящики с этими почтовыми голосами прибыли в здание суда на грузовике около 3 часов ночи.

Адвокаты г-на Риттенхауза были ошарашены тем, как такое могло произойти, поставив под сомнение правомерность голосования присяжных по почте. Они заявили: «Мы никогда об этом не слышали. Это не часть нашей правовой системы. Откуда вообще взялись эти голоса?»

«Как вы смеете подвергать сомнению целостность нашей системы уголовного правосудия!», кричали прокуроры. «Нет справедливости, пока не будет подсчитан КАЖДЫЙ голос!»

Затем прокуроры объяснили, что это новая мера, связанная с коронавирусом, которую они только что ввели. «Но с учетом того, насколько хорошо это сработало», сказали они, «мы планируем сделать ее постоянной».

Блин! А я так верил в американское правосудие…