Мнение: Пшик от “Беллингкет”

Ожидаемое "разоблачение вагнергейта" оказалось примечательной пустышкой.

Впрочем, уже после того, как премьеру фильма, который Гордон рекламировал как "бомбу" отложили и перенесли для пересъемок, стало понятно, что сенсаций на тему того, кто именно в окружении Зеленского слил операцию по захвату российских ЧВКшников не будет. Интересней конечно вопрос, чем именно Зеленскому и его шайке пришлось заплатить, чтобы этих обвинений в фильме не появилось.

Но вполне понятно, что работающие на британские спецслужбы деятели из "Беллингкет" освещать этот вопрос не собираются.

Поэтому на выходе получилось так, что британские спецслужбы фактически ретранслировали версию российских спецслужб, опустив при этом вопрос слива операции Зеленским.

Пшик от "Беллингкет"

Историю с так называемым «вагнергейтом» от подконтрольного британским спецслужбам ресурса «Bellingcat» ждали очень долго. В Туманном Альбионе сначала обещали фильм, который будет претендовать чуть ли не на премию Оскар. Однако, пока ждали, не единожды подставился небезызвестный украинский пропагандист Гордон. Он несколько раз анонсировал выход фильма, который не появился до сих пор – в итоге в который раз стал героем мемов, которые облетели весь Интернет. Однако долгожданная премьера таки состоялась. Правда, вышел не фильм, а статья. И та ничего нового особо не открыла.

Материалы от «Bellingcat» на самом деле мало чем отличаются от личного расследования российского журналиста и военкора Александра Коца, опубликованного на «Комсомольской правде». Сам Коц отметил, что данные британских инсайдеров практически в точности копируют его материалы, разница, пожалуй, только в том, что их данные расширены материалами от украинских спецслужб.

После провала украинской спецоперации и анонса расследования «Bellingcat» политические враги Зеленского на Украине оживились – оппозиция кричала о виновности Ермака и Зеленского, о предательстве украинских национальных интересов – вплоть до работы Офиса президента на Кремль. Читая новости тех дней, действительно, казалось, вот-вот – и начнётся очередной переворот, Порошенко воспользуется неудачей Зеленского и попытается прийти к власти.

Однако расследование вышло только сейчас – и кажется, одним из посылов этих опубликованных материалов является попытка вывести Зеленского и его окружение из-под удара, отвести от украинского президента все подозрения в виновности в срыве спецоперации – Зеленский попросил отложить спецоперацию, чтобы не сорвать достигнутые договорённости об очередном прекращении огня на Донбассе.

«По словам опрошенных нами источников, Василий Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из команды ГУР и объяснил, что Офис президента просит отложить операцию на неделю. К тому моменту президент Зеленский только что достиг соглашения с Россией о прекращении огня на Донбассе, о чем он объявил в тот же день, 23 июля, на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии.

Прекращение огня, которое все еще требовало одобрения Нормандской четверки, вступало в силу 27 июля 2020 года. Формальным предлогом переноса спецоперации якобы было то, что если она будет проведена, как изначально намечено, 25 июля, это сорвет перемирие. Иными словами, по этой логике арест «вагнеровцев» за два дня до даты вступления в силу существенно больше угрожал перемирию, чем их арест через три дня после вступления в силу», – указано в «расследовании».

Дальнейшие планы были расстроены якобы из-за трений между Офисом президента и начальником ГУР Василием Бурбой, который был впоследствии отстранён от должности, а затем и вмешательством в историю белорусского КГБ. Однако ни одного прямого обвинения Зеленского в срыве спецоперации в статье нет. Эта «аналитика» никак не сможет привести к импичменту, как бы того сейчас ни хотелось Петру Порошенко и Ринату Ахметову, которые «тушили на медленном огне» тему «вагнергейта» с помощью как раз таких пропагандистов, как Дмитрий Гордон. Получается, что Зеленский пока ещё нужен Западу? Клоуна пока решили не топить в ведре с помоями?

Кстати, то, что британцы не станут топить Зеленского, было объективно понятно уже после заявления их СМИ о том, что армия Великобритании готова отправить на Украину 600 спецназовцев. Такая себе демонстрация оттепели.

(c) Даниил Безсонов

https://asd.news/articles/ukraina/pshik-vmesto-vystrela/ – цинк

Плюс "Рыбарь" на эту же тему.

Громкое расследование Bellingcat и The Insider: печальные итоги

Если сейчас открыть иностранный интернет, то вы удивитесь, как Христо Грозева и Ко превозносят, называя «Шерлокам Холмсами XXI столетия» за, по сути, переписанное на коленке и дополненное оперативными данными украинской разведки расследование (https://t.me/sashakots/26882) Александра Коца

Учитывая то, что это лишь текстовая часть расследования, которое должно лечь в основу документального фильма, замахнувшегося на «Оскар», то Коцу в пору готовить иск о защите авторских прав.

Подведём итоги всех зарубежных расследований «оскароносной» операции.

🔹 Участие западных кураторов подтвердило лишь расследование CNN (https://t.me/rybar/21267). Обладая обширными связями и бизнес-интересами на Украине, Христо Грозев презентовал точку зрения героизма украинских спецслужб: внутренняя аудитория получила повод для гордости, а противники Зеленского стали потирать руки.

🔸 Единственное, о чём смогли рассказать авторы нового текста, — это о вине главы Офиса президента Андрея Ермака, который якобы дал указание перенести операцию на 5 дней, чтобы не подставить Зеленского и не сорвать готовящийся режим прекращения огня на Донбассе. Базируются эти обвинения на показаниях (https://t.me/stranaua/20319) бывшего главы разведки Василия Бурбы украинской Временной следственной комиссии. Но в Bellingcat подчеркивают, что верифицировать данные так и не смогли.

🔹 Президент Украины авторизовал проведение операции, аналогичной посадке борта с Романом Протасевичем над территорией Белоруссии. Это наводит на определенные мысли, что белорусские спецслужбы были частично в курсе подоплёки «Вагнергейта», потому что операция с Протасевичем была проведена по хоть и усеченным, но тем же самым лекалам. При этом, украинские разведчики — герои, а у Лукашенко чуть ли не террористы.

🔸 В Bellingcat фактически подтвердили, что силовым структурам Украины достались сотни рукописных признаний участия россиян в тайных операциях и личные данные «отставников» с ценными сведениями по уже запущенным судебным процессам. Верифицировать каким бы то ни было образом эти данные невозможно: раз Bellingcat считают легитимным источником информации, а украинских разведчиков — чуть ли не лучшими на планете, в ближайшем будущем эти данные (равно как и сфабрикованные) всплывут в суде в Германии и Нидерландах в судебных процессах против России (собственно, как и происходит (https://t.me/rybar/22426) с делом об убийстве Зелимхана Хангошвили).

🔹 Внутриполитический кризис на Украине едва ли остановится: создаётся устойчивое впечатление, что время публикации сегодня было выбрано точно неслучайно (https://t.me/south0wind/2494). Нам видится здесь две причины: во-первых, кризису необходим был новый виток: всех непосредственных участников операции заблаговременно зачистили, а Временная следственная комиссия не нашла вины Зеленского и Офиса президента в срыве «блистательной операции». Во-вторых, откладывать в Bellingcat уже дальше не могли: затянутые сроки и так становились постоянной причиной для насмешек. Из Порошенко, поживившегося на теме геополитического фиаско Зеленского, Христо Грозев деньги уже все вытянул, а кризис уже затухал.

https://t.me/rybar/22594 – цинк

—