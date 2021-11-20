Мнение: Вред дефляции по-японски, инфляция в России и рост доходов населения

1. Экономисты хорошо знают, что есть вещи и похуже высокой инфляции — например, дефляция, то есть снижение цен, не связанное с техническим прогрессом. Конечно, гиперинфляция ещё хуже, но сейчас не об этом.

В Японии, которая в 1990-м году скатилась в длительный дефляционный кризис — вплоть до 2003-го, да так толком от него и не оправилась, — ещё столетия назад понимали проблему. Вот рассказ писателя 17-го века Ихары Сайкаку про японского государственного деятеля 13 века Фудзицуну, известного своей бережливостью (что-то вроде японского Ивана Калиты):

https://coollib.com/b/153993/read

Голый в реке, или Наказание за болтливость (из сборника «Повести о самурайском долге»)

Издавна говорят: «Бывает речь опасней тигра, иной язык — острей меча». И все же мало кто понимает всю глубину этой мудрости.

А еще говорят: «Если с человеком приключается несчастье, никакое богатство не в силах ему помочь». И наоборот: «Счастливым можно быть даже в бедности».

Осенний день уже клонился к вечеру, когда Аото Фудзицуна, пришпорив коня, скакал по горной дороге в Камакуру. Недавно пронесшаяся буря разогнала тучи, и он хотел поскорее добраться до храма Мэйгэцуин, чтобы оттуда полюбоваться яркой осенней луной. Переправляясь через реку Намэрикава, он за какой-то надобностью развязал свой дорожный мешок, и оттуда выпало десять медных монет.

Достигнув противоположного берега, Фудзицуна созвал поселян и велел им достать со дна реки оброненные деньги, а в награду посулил целых три связки медяков. Устроив запруду из собственных тел, люди при свете факелов, от которого вода в реке золотилась, будто парча, принялись искать. Долго искали они злополучные монеты, но обнаружить их никак не удавалось. Фудзицуна, однако, велел продолжать поиски, пусть даже для этого потребовалось бы проникнуть в самое драконово царство.

И вот одному из поселян неожиданно повезло: он поднял со дна реки сразу три монеты, потом, поискав в том же месте, извлек еще одну, а затем и все остальные. Постепенно все десять монет были возвращены владельцу. Фудзицуна несказанно обрадовался, выдал участникам поисков обещанное вознаграждение, а тому удачливому поселянину подарил сверх его доли еще несколько монет. Слугам же Фудзицуна объяснил свой поступок так:

— Остались бы те десять медяков, что я обронил, лежать на дне, богатство страны пусть на самую малость, но убавилось бы, а этого допускать нельзя. Что же до трех связок монет, которые я отдал этим людям, то они никуда не денутся, просто будут переходить из рук в руки. — С этими словами Фудзицуна снова пустился в путь.

— Сберег один медяк, наказал себя на целую сотню! — вслед ему рассмеялись поселяне.

Что и говорить, на то они и простолюдины, чтобы всечасно обнаруживать свое скудоумие.

Разжившись шальными денежками, поселяне взыграли духом и решили устроить пирушку, благо луна уже взошла. Тут один из них, которому посчастливилось найти монеты, оброненные Фудзицуной, возьми да и скажи:

— А знаете, кого вам следует благодарить за сегодняшнюю попойку? Меня! Я сразу понял, что денежек, которые обронил Аото, ни в жизнь не найти. А у меня как раз была при себе мелочь, вот я и спроворил все дело. Уж на что смекалист Аото, а все же я его перехитрил!

— Вот оно что, — воскликнули остальные, — значит, тебе спасибо за то, что нынче мы гуляем. Ну и здорово же ты придумал!

Тут веселье пошло полным ходом, и только один человек оставался мрачным.

— Выходит, приказание Аото на самом деле осталось невыполненным, — заговорил он. — Да как ты смеешь, негодяй, с умным видом глумиться над человеком, которого с полным правом можно назвать зерцалом добродетели? Небо тебя накажет, так и знай. А я-то, глупец, радовался этим деньгам, надеясь с их помощью прокормить матушку. Теперь же, узнав правду, я отказываюсь от них. Если бы моя бедная мать узнала, каким способом добыты эти деньги, она никогда не простила бы мне бесчестья. — С этими словами он поднялся и пошел прочь. Матери своей он решил ничего не рассказывать, а на следующее утро спозаранку принялся, как обычно, мастерить из соломы короткие сапожки, которые в снегопад надевают на ноги лошадям. Этим нехитрым ремеслом он кормился.

Хотя человек этот ни словом не обмолвился о происшедшей накануне ссоре, слухи о ней каким-то образом дошли до Аото Фудзицуны. Обманщика тут же схватили, установили за ним строгий надзор и в наказание заставили, раздевшись догола, каждый день искать в реке монеты, оброненные Аото. Каково было бедняге сидеть часами в воде осенью и зимой! И все же судьба смилостивилась над ним: вода в реке стала убывать, и, когда на девяносто седьмой день поисков наконец показалось дно, он нашел все до единой монеты и тем спас себя от неминуемой смерти. А ведь довел его до беды болтливый язык.

Что же до поселянина, который проявил редкостную честность, то со временем Аото узнал, что зовут его Тиба Магокуро и что происходит он из славного самурайского рода Тибаноскэ. В силу обстоятельств два поколения этой семьи вынуждены были скрывать свое происхождение и жить среди простолюдинов. Восхищенный поступком Магокуро, в котором не иссяк дух настоящего самурая, Аото доложил о нем князю Токиёри, и тот взял его к себе на службу. Так Магокуро с честью вернул себе звание самурая и поселился в Камакуре, на Журавлином холме, название которого сулило ему тысячелетие немеркнущей славы.

2. Инфляция в России крепчает. Спрос на товары и услуги высокий, а работать некому:

https://lenta.ru/news/2021/11/18/eat/

Председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина считает одной из причин ускоренного роста цен на продукты питания нехватку трудовых мигрантов. Об этом глава ЦБ заявила на выступлении в Госдуме, передает ТАСС. Дефицит кадров повлиял на рост оплаты труда рабочей силы в сельском хозяйстве.

Подорожание продуктов она также связала с не очень хорошим урожаем и ростом глобальных цен. По словам Набиуллиной, инфляция в России приблизилась к восьми процентам, а продовольственная инфляция достигла двухзначных значений. «Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, а значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», — заметила глава ЦБ.

Лично я полагаю, что не всё так плохо. Да, трудовых ресурсов не так много, из-за этого растут цены. Однако есть и плюсы — рост зарплат, уменьшение количества мигрантов. Что бы там ни говорили, а трудовые мигранты — дестабилизирующий фактор. Нам нужны учёные и программисты, а не таксисты с дворниками.

3. Рост зарплат и доходов в России бьёт рекорды:

https://genby.livejournal.com/952725.html

Реальные денежные доходы, по оценке, в III квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 7,6%, в январе-сентябре 2021 г. по сравнению с в январем-сентябрем 2020 г. – на 4,4%.

В реальных цифрах, рост доходов в 3 квартале 2021 составил 15,5% к 3 кварталу 2020 года. Достигнув 40,4 тысяч рублей на человека в месяц.

Беспрецедентный рост зарплат продолжился , за январь-сентябрь 2021 составив 109,2 к соответствующему периоду предыдущего года, достигнув 54408 рублей.

А впереди еще 4 квартал с декабрьскими зарплатами по 75-80 тысяч рублей, что доведет зарплату по году до 57 тысяч рублей.

Безработица упала ниже доковидного уровня.

Индекс промпроизводства за январь-сентябрь 2021 вырос на 4,7% , ВВП за полугодие на 4,8%. Российский экспорт вырос на 44,5%. Внешнеторговое сальдо бьёт исторические рекорды, строительство жилья прирастает на 30% за год.

Если бы не ковид, 2021-й стал бы одним из лучших годов для российской экономики.

Впрочем, данные пока лишь за первые три квартала. Из-за антиковидных ограничений, введённых в октябре-ноябре, экономика в конце года может замедлиться, сектор услуг наверняка просядет.