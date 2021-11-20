 

В Индонезии погиб слоненок, который потерял половину хобота, попав в ловушку браконьеров

20.11.2021, 20:56, Новости дня
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Стадо покинуло годовалого слоненка, попавшего в ловушку, его нашли жители поселка в округе Ачех-Джая и привезли в заповедник для оказания помощи, пишет ВВС.

Работники учреждения рассказали журналистам, что, пытаясь спасти слоненка, ампутировали его хобот, но через два дня он скончался от инфекции.

Глава агентства по охране природных ресурсов провинции Ачех Агус Арианто сказал, что спасти животное не смогли, так как в рану была занесена инфекция, а сама травма была тяжелой. По его словам, работники заповедника сделали все возможное для слоненка.

15 ноября, округ Ачех Бесар. Годовалому слоненку, потерявшему половину хобота, оказывают помощь в Центре обучения слонов. Фото: ЕРА

Суматранский слон считается критически исчезающим видом из-за быстрых темпов вырубки лесов в его естественной среде обитания на Борнео и Суматре. В 2011 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов классифицировал вид как находящийся на грани исчезновения – за последние 75 лет его численность сократилась на 80%. Самцы слонов особенно уязвимы, так как погибают от рук браконьеров, которые охотятся за их бивнями, отмечает ВВС.

Как пишет The Associated Press, данные министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды Индонезии свидетельствуют, что популяция суматранских слонов сократилась почти на 50% за последние семь лет – с 1300 особей до 693.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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