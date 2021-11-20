Спикер польского Сената сообщил, что ему пришла посылка со взрывчаткой

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20.11.2021, 20:56, Новости дня
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“На мое имя в Сенат пришла посылка – письмо с угрозами расправы и взрывчатка. Посылку приняли соответствующие службы. Я надеюсь, они быстро поймают преступников”, – написал он.

Политик считает, что произошедшее связано с политикой.

Oto do czego prowadzi przemys * pogardy i szczucie na przeciwników politycznych. Na moje nazwisko przysz * a do Senatu paczka – list z gro * bami * mierci i materia * wybuchowy. Przesy * k * przej * y odpowiednie s * u * by. Mam nadziej * , * e poradz * sobie z szybkim z * apaniem sprawcy!

— Tomasz Grodzki (@profGrodzki) November 20, 2021

По данным RMF FM, в посылке были 10 грамм порошка нитроцеллюлозы (при быстром нагревании может произойти взрыв) и угрозы не только в адрес Горского, но и ряда других польских политиков, в частности бывшего президента Совета Европейского союза, глава Европейской народной партии и лидер оппозиционной польской партии “Гражданская платформа” Дональда Туска.

Отправителем посылки был якобы указан Straż Leśna. Так в Польше называется служба по охране лесов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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