Мнение: Верхи не могут

Один из основных политологов власти – Дмитрий Орлов признал серьёзную проблему с введением куар-кодов. Более 60% населения страны против их введения. И это серьезная проблема для власти сейчас.

Безусловно, власть и ее обслуга хоть как-то, но должны оценивать текущую обстановку. Скорее всего, оценка в 60 процентов — максимально оптимистичная для режима хотя бы потому, что оставшиеся 40 процентов по логике вещей — это и равнодушные, и сторонники сегрегации. Возможно, что реальная картина еще жестче. Во всяком случае, опрос РИА «Новости», удаленный после того, как процент несогласных перешел планку в 80%, выглядит достаточно показательным.

В любом случае речь идет о том, что даже среди тех, кто прошел вакцинацию, поголовно нет тех, кто за введение кодов. Уже нет сомнений, что вакцинация — просто повод создать систему апартеида, а вот с этим согласных существенно меньше.

Режим последовательно ставит перед собой задачи, выполнить которые он не в состоянии. Первая задача — развернуть производство вакцины в любых потребных количествах. Не вышло. Умершая промышленность с трудом развернулась, и сегодня держит уровень производства, удовлетворяющий спрос просто потому, что желающих немного.

Вторая задача — собственно вакцинация. Провал и здесь. Полный и оглушительный. Все контрольные даты и числа провалены, что и называется провалом. Это как с Северным потоком-2. Вы хвалились, что запустите его 1 января 20 года? Уже 21 год на исходе, а запуска нет. Так что это — чистой воды провал. Так же и с вакцинацией — слишком явно заявлены цели, чтобы теперь рассказывать, что вам что-то помешало.

Третья задача, к которой будут приступать буквально скоро — ревакцинация. Об этом тоже было заявлено, но уже понятно, что здесь ожидать прорывов не стоит. Власть должна будет взваливать на себя помимо вакцинирования еще непривитых (а их ведь нужно как-то к этому побуждать) теперь нужно будет пропускать повторно уже прошедших год назад эту процедуру. И у многих в голове сложилась совсем другая картина, чем год назад.

Четвертая задача — введение QR-кодов. Реальное число несогласных с апартеидом, безусловно, выше 60 процентов. Но даже если так, то система сможет заработать только в одном случае — если «закодировать» значительное большинство населения. Хотя бы две трети. В противном случае месяц-два — и коллапс. А «отпускать вожжи» – так совсем убить саму идею сегрегации. QR-кодов боятся только до тех пор, пока режим угрожает. Как только он сдаст назад, провал гарантирован.

Четыре задачи (помимо других локальных) — и каждая из них либо уже провалена, либо никаких шансов на решение. Это, будем откровенны — показатель. Показатель полной недееспособности режима. Как в плане постановки задач, так и в плане реализации. Они уже вообще ничего не могут, а потому пытаются как-то прикрыть свою несостоятельность насилием. Но и насилие у них такое же — хаотичное и бессистемное. А значит — бессмысленное. Забить кого-то, убить — могут. Принудить — нет.

Классик о подобном положении вещей сказал понятным языком: «Верхи не могут». Осталось дождаться, когда «низы не захотят».

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