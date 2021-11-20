Таз с эфирными маслами возле радиатора: как ухаживать за кожей в зимние месяцы, чтобы предотвратить морщины

Суровая погода, холодные ветры и отопление не идут на пользу нашей коже. Поэтому с приходом осени она становится сухой и воспаленной. На ней чаще появляются шелушение и прыщи, а обычный дневной крем уже не справляется с увлажнением. На обезвоженной коже все изъяны, включая и морщины, становятся более заметными. Избавиться от сухости и предотвратить появление морщин можно, если подключить особый зимний уход за кожей. Рассмотрим, как правильно это сделать.

Особый уход за кожей губ

Специалист по красоте Кэти Оньекве говорит, что кожа губ предрасположена к сухости, потому что в ней нет сальных желез, вырабатывающих жир. Губы не могут увлажнять себя самостоятельно. Поэтому им нужно помогать. Часто женщины зимой смазывают их вазелином. Да, он оказывает краткосрочный эффект, делая кожу губ мягкой и нежной. Но вазелин никак не помогает бороться с обезвоживанием губ. Он только образует защитный барьер, защищающий их от сухого воздуха и плохой погоды.

Как правильно увлажнять губы? Ищите продукты, содержащие природные увлажнители. К ним относятся гиалуроновая кислота или масло жожоба. Масло смягчает и разглаживает кожу, а гиалуроновая кислота удерживает молекулы воды.

Таз с эфирными маслами возле радиатора

Зимой большую часть времени мы проводим дома. А отопление тоже пагубно влияет на состояние кожи. Тепло, исходящее от радиаторов, сильно сушит воздух. Это приводит к обезвоживанию кожи. В результате она становится сухой. Поэтому зимой морщинки заметны намного сильнее, чем летом.

Негативное влияние сухого воздуха на старение кожи подтвердило исследование японских ученых. Они выяснили, что люди, живущие в домах, где влажность воздуха меньше 80%, в среднем имели больше глубоких морщин.

Если воздух в помещении слишком сухой, лучше всего купить специальный увлажнитель. Но повысить влажность можно и другими способами.

Косметолог Лиза Харрис говорит: “Поместите в комнату таз с водой, смешанной с эфирными маслами, чтобы повысить влажность воздуха и предотвратить высыхание кожи. Используйте расслабляющие ароматы, такие как лаванда, чтобы создать свой собственный увлажнитель. Но учтите, что это не рекомендуется во время беременности или кормления грудью”.

Можете добавить нарезанный апельсин, корицу или мускатный орех в кастрюлю с водой. Держите ее на слабом уровне и таким образом увлажните комнату.

Теплые ванны против зуда и шелушения

Сухой воздух плохо влияет на кожу всего тела. Зимой у нас шелушиться не только лицо, но и руки, ноги. Сухая кожа неприятно зудит, а потом начинает трескаться. Чтобы дополнительно увлажнить ее, делайте теплые ванны. Добавьте туда несколько капель эфирных масел или морскую соль. Важно, чтобы вода не была слишком горячей, иначе вы только усугубите проблему. Старайтесь реже умываться с мылом и приобретите специальные средства для чувствительной кожи.

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Избегайте средств с сильной парфюмерной отдушкой

Некоторая косметика тоже может усугубить проблему сухости кожи. Это касается и некоторых увлажняющих кремов, которые не только не питают эпидермис влагой, но и могут вызвать сильное раздражение. Почему? В этом виноват некачественный состав. Если в креме есть много отдушек, красителей и консервантов, кожа может “взбунтоваться”. Ароматизированная косметика раздражает поврежденный барьер эпидермиса. Если кожа постоянно сохнет, лучше использовать мыло и увлажняющие кремы с нейтральной отдушкой. Избегайте и агрессивных красителей. Они тоже не пойдут вам на пользу.

Не переборщите со скрабированием

Холодный и пересушенный воздух разрушает защитный барьер кожи. Для его восстановления нужно немало времени. Скрабирование помогает удалить омертвевшие частички эпидермиса. Но эта процедура негативно влияет на защитный барьер.

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Терапевт и специалист по уходу за кожей Джоан Ренделл говорит, что лучше для очищения кожи использовать более щадящие средства, например, антибактериальные маски или химические пилинги. Они тоже удаляют омертвевшие клетки кожи, но не разрушают ее защитный барьер. Следите за тем, чтобы в составе скрабов не было спирта. Он активно вытягивает влагу из кожи.

Увлажняющий крем необходим даже обладательницам жирной кожи

Жирная кожа – это еще не повод для того, чтобы отказаться от увлажняющего крема. Его нехватка может стать причиной повышенной жирности. Почему так происходит? Кожа лица постоянно производит сало, которое покрывает весь верхний слой эпидермиса. Он забивает поры, не пропуская влагу и воздух. Обезвоженная кожа пытается спасти себя от сухости и еще сильнее вырабатывает жир, тем самым только усугубляя проблему.

Поэтому обладательницам жирной кожи тоже нужно подбирать хороший увлажняющий крем. В идеале он должен иметь легкую текстуру и не образовывать на лице толстую пленку. Выбирайте кремы с матовым финишем и сочетайте их с щадящими очищающими средствами. Это поможет снизить выработку кожного сала. Если у вас комбинированная кожа, вы можете протирать жирные участки тонером с салициловой кислотой.

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Не злоупотребляйте душем

Горячая вода так же пагубна для кожи, как и сухой воздух. Зимой велик соблазн подольше попариться в душе, но старайтесь не злоупотреблять этой процедурой. Когда вы стоите под горячей водой, ваша кожа усиленно испаряет влагу. Поэтому после душа вы можете почувствовать, что она становится сухой и стянутой.

Если вы моетесь каждый день, старайтесь не принимать душ более 5 минут. Ополаскивайтесь теплой, а не горячей водой. Если вы принимаете ванну, добавляйте в нее английскую или гималайскую соль. Она поможет предотвратить испарение влаги из клеток кожи. Не забывайте пить больше чистой воды, чтобы восполнить нехватку жидкости в организме.

Если на коже уже появилось шелушение из-за сухости, вы можете очистить ее с помощью скрабов. Выбирайте только щадящие средства с мелкими отшелушивающими частичками. После пилинга обязательно наносите увлажняющий крем.

Шарфы для борьбы с сухостью и воспалением

Обычный шарф тоже может помочь бороться с сухостью. Просто прячьте в нем лицо, когда на улице слишком холодно. Так вы защитите кожу от переохлаждения и сильного ветра. Но не нужно прятать лицо в шарф, если на улице не слишком холодно. Когда вы дышите, между тканью и кожей скапливается много влаги. Это способствует размножению вредных бактерий, которые могут стать причиной появления прыщей. Тот же эффект оказывают и медицинские маски. Защитите кожу лица, сбрызнув маску или шарф антибактериальным спреем.