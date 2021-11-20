В Москве начался Всероссийский педагогический форум РДШ

В столице дан старт всероссийскому педагогическому форуму Российского движения школьников, в нем принимают участие 400 преподавателей из 85 регионов страны.

Форум организован с целью обмена лучшими практиками по взаимодействию РДШ и системы школьного образования, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В пленарном заседании форума участвовали: Ирина Плещева (исполнительный директор РДШ); Сергей Рязанский (председатель РДШ), Ольга Казакова (Герой России, летчик-космонавт, глава думского комитета по просвещению); Наталья Агре (директор ФГБУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования); Андрей Милехин (директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения.

Заседание открыл Рязанский, он поблагодарил педагогов за помощь в развитии РДШ. «Огромное вам спасибо, что поддерживаете Российское движение школьников, ведете его, объединяете вокруг своих проектов, своих идей наших ребят. Очень здорово, что мы с вами вместе работаем и делаем очень правильное дело. Я уверен, что у нас с вами получится и хорошая интересная беседа, и продуктивное обсуждение будущих проектов, и самое главное, что получится и дальше двигаться вместе», – сказал он.

В приветственном обращении к участникам форума Казакова подчеркнула важность системной воспитательной работы для гармоничного развития детей. Она отметила, что в РФ долгое время не только не были востребованы эффективные советские формы работы с детьми, но и было «огромное сопротивление».

«То, что РДШ создано, живет, сделало большие уверенные шаги, говорит о том, что оно не сверху придумано, это огромная потребность общества, большинства людей в нашем обществе. Только поэтому это случилось», – отметила она.

Депутат пообещала учителям, что в стране будут создаваться все условия для поддержки педагогов, занятых в воспитательной работе. «Мы с вами донастроим всю эту систему, которая вас, таких активных, увлеченных и погруженных в это дело людей, подхватит, создаст вам комфортные условия, вас все поддержат», – сказала Казакова.

«Около 30 лет назад в моей трудовой книжке появилась очень важная для меня запись – старший вожатый Школы № 299 Бабушкинского района Москвы. Это главная строчка, с которой я начался как педагог. Я хорошо понимаю, что те люди, которых я сейчас вижу, являются очень важными и надежными гарантиями того, что в жизни их воспитанников уже есть человек, с которым они могут поговорить о самых серьезных вещах. О тех вещах, о которых порой сложно поговорить с родителем или своим педагогом. Я говорю о очень важных понятиях для наших ребят: дружбе, товариществе, справедливости, Родине, любви. Я верю в то, что в своё время ваши подопечные будут задумываться: что бы на их месте сказали и сделали вы, оказавшись в той или иной ситуации. Вы станете для них верным маяком. И в моей жизни были такие люди, я им благодарен. Я понимаю, что это главное в нашей деятельности. Мы хорошо помним, что традиции, действительно, важно беречь, восстановить, возродить. Мы с вами знаем, что традиция – это не хранение пепла, а передача огня. Я уверен, что вы помните слова песни: «звонкой струною звенит, послушай, песня ровесников завтрашних дней. Чтобы зажечь ребячьи души – огня не жалей» – обратился к участникам форума Андрей Милехин.

Участники обсудили с гостями современный педагогический опыт воспитания в условиях системной трансформации современного общества, затронули тему мер поддержки педагогов и развития их творческого потенциала, а также уточнили актуальные задачи сотрудничества РДШ и школы.

«Министерство просвещения и институт воспитания – это наши первые партнеры в нашем труде, наша поддержка. Вы знаете, что у нас много новых проектов – «Навигаторы детства», я знаю, что здесь сидящие есть, кто активно участвует в этом процессе, «Орлята России» – наш новый эксперимент по работе с начальными классами, и каждодневные наши повестки – наши проекты РДШ. Здесь сидит команда РДШ – все сотрудники, которыми я горжусь: руководители проектов и лидеры для наших ребят – от науки до волонтерства. Мы очень стараемся, а у нас непростая задача – соответствовать ожиданиям не одной аудитории, а трем. Это всегда очень сложно, особенно если она взаимоисключающая. Мы часто обсуждаем: детское движение – оно про кого? Про детей? Тогда нам нужно делать все для детей, но мы же понимаем, что то, что очень нравится ребятам – не всегда нравится родителям, это не всегда правильно. Есть вещи, которые нравятся родителям или педагогам, но дети на это никогда не пойдут. Это сложная всегда ситуация с точки зрения балансирования между этими тремя источниками в нашем воспитательном процессе. Но мы должны соответствовать вызовам времени. Если мы перестанем отвечать повестке, в которой живут дети, то мы перестанем быть актуальными. Если мы во всем будем им потакать, то мы не справимся со своей ролью наставников и взрослых, которые должны детей провести с минимумом трагических событий в жизни. Именно таким образом на сегодняшний момент мы пытаемся выстраивать наши проекты, нашу повестку, нашу деятельность, чтобы всем трём аудиториям было максимально комфортно в этом балансе», – сказала глава РДШ Ирина Плещева.

Кроме того, участники заседания обсудили программы воспитания, интеграцию мероприятий РДШ в воспитательные программы образовательных организаций, состояние и перспективы развития детских общественных организаций, а также объединение воспитательных потенциалов РДШ, школы и семьи.

Тему эффективного взаимодействия всех участников воспитательного процесса продолжила Наталья Агре: «Мы в программы воспитания заложили очень важную мысль, что педагогический коллектив, все субъекты воспитания должны работать как единый организм. Но это было бы абсолютно невозможно, если бы вы, люди, которые представляют различные ведомства, организации, институты, не умели бы это выстроить между собой».

Член Общественной палаты подчеркнула важную роль педагогов в привлечении детей в школьное движение. «На вас очень большая задача сделать организацию более мощной и вдохновляющей. А мы в команде вместе с вами постараемся сделать все, чтобы наполнить организацию драйвом, смыслом, любовью и добротой», – отметила она.