 

В Чехии 1,3 тыс. человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

20.11.2021, 20:32, Новости дня
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В чешском городе Острава эвакуировали более 1 тыс. человек после обнаруженной неподалеку 100-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны, сообщила представитель чешской полиции Эва Мицаликова.

«Бомбу обнаружил мужчина, копаясь в земле на участке у своего дома, и сообщил о находке в полицию. Вызванный сапер дал команду эвакуировать всех жителей района в радиусе 800 метров, это около 1,3 тыс. человек. Эвакуация пока продолжается», – цитирует Мицаликову РИА «Новости».

Она уточнила, что часть жителей покинула дома самостоятельно, они расположились в спортзале соседней школы, другие сели в автобус к пожарным. После эвакуации бомбу вывезут бомбу за пределы города и уничтожат.

В мае 2021 года в результате взрыва американской бомбы времен Второй мировой войны на Соломоновых Островах один человек погиб, еще трое были ранены.



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