В Финляндии оценили перспективы строительства забора на границе с Россией

Финские эксперты начали обсуждать теоретическую возможность возведения заграждения на финско-российской границе, ряд специалистов усомнились в его целесообразности.

Эксперты из строительной сферы сочли идею о строительстве забора сочли «смехотворной и неосуществимой», передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую телерадиовещательную корпорацию Yle.

К границе не подведены даже нужные для подвоза стройматериалов дороги, указали они.

При этом глава центра по оценке рисков погранслужбы Финляндии Микко Лехмус считает, что законодательно для строительства заграждения препятствий нет. Вместе с тем строительство такого сооружения было бы затруднительным, и сама конструкция не позволила бы защитить страну от нелегальных переходов в достаточной мере.

Замглавы командования погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари также счел строительство заграждение нецелесообразным.

Напомним, в ноябре экс-глава финского МВД и депутат оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен сообщил о необходимости забора на границе с Россией. Это, по его мнению, помешало бы мигрантам пересекать границу вне КПП.

Ранее в субботу сообщалось, что эстонские военные приступили к строительству пограничных заграждений на границе с Россией, в возведении конструкций также участвуют департамент полиции и пограничная охрана.