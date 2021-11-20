 

Мнение: ВОЗ выступает против обязательной вакцинации

20.11.2021, 20:26, Разное
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ВОЗ выступает против обязательной вакцинации

Всемирная организация здравоохранения негативно оценивает возможность ввода обязательной вакцинации и локдаунов для непривитых граждан в отдельных странах. Бороться с пандемией нужно другими средствами. Об этом заявила в беседе с журналистами официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

По ее словам, ограничения и изоляция для отдельных категорий населения, в том числе и по фактору наличия прививки от коронавируса, являются грубой дискриминацией и имеют определенные последствия. В частности, некоторые граждане после таких антиковидных мер принципиально откажутся от вакцинации.

«Все, действительно, зависит от реальной эпидемиологической ситуации в каждой стране, но при этом нужно иметь в виду, что селективные локдауны окажут негативное влияние на этическую сторону и права человека», – пояснила Фадела Шаиб.

В ВОЗ также выступили против обязательной вакцинации. В организации уверены, что власти должны доносить до своих граждана информацию о необходимости прививок, как самому оптимально средству борьбы с пандемией, и обеспечивать медпрепаратами, а не принуждать к этому силой.

Отметим, что заявление Фаделы Шаиб стало реакцией на действия австрийского правительства. В республике сначала ввели локдаун для непривитых, потом анонсировали общенациональную изоляцию и, наконец, обязательную вакцинацию с 1 февраля. Аналогичный локдаун установят и в Баварии. Об этом сообщает "Рамблер".

Далее: https://news.rambler.ru/world/47609511/? – цинк

Хотя постойте, раньше нам рассказывали, что это ВОЗ продвигает обязательную вакцинацию и заставляет правительства ее вводить, а теперь получается, что все наоборот – вводят правительства, а ВОЗ против.

Источник: Colonel Cassad



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