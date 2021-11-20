Мнение: Построение диалогов (начало)

Давайте начнем тему о правильном построении диалога.

Но сначала немного разберемся с тем, что такое речь.

Речь – вид коммуникативной деятельности, возникший в коллективе как средство координации совместного труда.

Ради эффективной совместной деятельности, для ее координации в эволюции возникла речь.

Диалог – это один из способов сделать координацию лучше, благодаря обратной связи.

Ошибочно считалось, что есть две основные функции речи: побудительная и констатирующая.

Побудительная речь – это предложение, приказ, совет, просьба, запрещение, разрешение.

Констатирующая речь – это информация о фактах.

Однако констатирующая речь – это та же самая побудительная речь, в которой побудительный мотив скрыт.

Любая информация, которую человек доносит до другого, имеет побудительный мотив.

В чистом виде констатирующей речи не существует, поскольку речь – это способ координации, то есть управление другим человеком.

Вот это нужно очень хорошо понять и запомнить.

То, что мы называем штурманством, – это попытка управлять другим мимо границ.

Но любая речь – это способ координации другого, в том числе в границах.

Каждый раз, когда вы обращаетесь к человеку с речью, вы побуждаете его сделать что-то.

Действие, к которому вы побуждаете человека своей речью, не обязательно физическое. Иногда вы хотите, чтобы он поменял отношение к чему-то, что-то понял, что-то почувствовал или что-то рассказал. Но все это – побуждения к действиям. Без побуждения к действиям нет речи.

Именно поэтому главная единица речи называется “предложение”. От слова “предлагать”.

Семиотика, то есть наука о языках, имеет три раздела: семантика, синтаксис и прагматика.

Семантика занимается изучением смыслов слов. Синтаксис занимается построением предложений и связанных текстов. Прагматика изучает правила использования речи людьми.

Прагматика – это то, с чем мы будем иметь дело, изучая диалоги.

Этот термин ввел Чарльз Моррис, один из основателей семиотики, науки о языках. Он писал, что “специалисты по естественным наукам, представители эмпирического знания погружены в семантические отношения слов; лингвисты, математики, логики – в структурные, синтаксические отношения; психологи, психопатологи, физиологи – в прагматические”.

Из всех трех разделов семиотики прагматика считается наиболее туманной и хуже всего изученной.

Георг Клаус в своей книге “Сила слова. Гносеологический и прагматический анализ языка” выделил четыре функции речи: а) информировать о чем-то, побуждающем к действию; б) производить положительные или отрицательные оценки, воздействующие на поступки информируемого; в) прямо побуждать на действие или воздержание, г) обобщать, систематизировать и организовывать ответное действие информируемого.

Как вы можете видеть, никакого “просто информирую” или “просто высказываю свое мнение” в речи не бывает.

Вы должны хорошо рефлексировать побуждающий мотив всего, что вы говорите.

О чем вы просите? К чему склоняете? На что намекаете? К чему призываете? От чего отговариваете?

Вы должны осознавать свой мотив, а если вам кажется, что побуждающего мотива у вашей речи нет, значит вы не можете его отрефлексировать и не можете отфильтровать то, что вываливается из вашего решета.

Обратите внимание, даже в случае потока сознания ваша речь все равно имеет побудительный мотив, просто хаотичный, противоречивый, сумбурный.

Поэтому людям так тяжело вас слушать и они стремятся отгородиться от вас.

С точки зрения прагматики любое высказывание имеет содержание и оформление.

Содержание высказывания зависит от того, что вы хотите сказать, то есть как вы видите границы желаемого.

Оформление высказывания зависит от того, как вы решаете подать другим свое желание, то есть как вы видите границы возможного.

Вот решето – это поток рефлексии вслух, то есть поток неоформленных желаний, которые вы выливаете на окружающих. Вы побуждаете их самим разобраться в том, чего вы хотите и помочь вам и в рефлексии, и в реализации ваших неоформленных желаний.

Это стадия, когда ребенок только учится владеть сознанием и речью. Но многие взрослые остаются на этой стадии до конца своих дней, потому что не формируют нормальные границы.

Нормальные границы позволяют отделить себя как субъекта от других субъектов и обращаться к ним с конкретными побуждениями, сформулированными в границах.

Формулировать свои побуждения в границах – это значит хорошо видеть и осознавать, на какое побуждение, обращенное к другому человеку, вы имеете право, а на какое нет.

Например, имеете ли вы право приказывать, зависит от того, начальник ли вы, хозяин ли вы ресурсов, на которые претендует человек.

Если нет, побуждения в форме приказа вы не имеете права озвучивать.

Вы должны найти другую формулировку или вовсе отказаться от такого побуждения.

Надо помнить, что далеко не всякое содержание можно запихнуть в корректную форму.

Содержание и форма связаны и, меняя форму, вы меняете и содержание тоже, и наоборот.

Посмотрите, друзья.

Если вы правильно выделили и осознали побудительный мотив того, что вы решили сказать, вам будет легче увидеть, какая формулировка лучше впишется в границы, то есть в круг ваших возможностей и прав в отношениях с человеком, выражая при том ваши желания.

Историк и социолог, создавший суггестивную теорию происхождения речи, Б. Ф. Поршнев так писал про побуждающую функцию речи:

“Всякая речь в конечном счете к чему-то побуждает, и если источник речи вызывает настороженность, мы отклоняем идущее побуждение или, по крайней мере, подвергаем это побуждение проверке, тем более критичной, чем сильнее настороженность.”

Настороженность и следующее за ней недоверие Поршнев называл столкновением двух суггестий.

Суггестия – это внушение, влияние.

Ради суггестии в том или ином виде возникла речь. Один человек, обычно главный в иерархии, побуждал другого что-то делать, так возникли примитивные формы речи, состоящие, в основном, из простых команд: туда (иди), сюда, нет (нельзя), да (можно, давай) и так далее.

В том случае, если с побуждением в виде команды обращается тот, кто не имеет права командовать, он получает в ответ сопротивление и отказ. Обычно это значит, что командир нарушил границы. Это чревато и понижением его значимости.

Вот почему так важна правильная формулировка.

Если вы не имеете право приказывать, это не значит, что вы не имеете права предлагать.

Сформулируйте ваше побуждение как предложение и оно (возможно) не встретит сопротивления.

Если же положение ваше таково, что предлагать вы тоже не имеете права, например находитесь по компетенции или по статусу намного ниже, возможно вы имеете право сформулировать ваше побуждение, но в виде просьбы.

Не всякая просьба встречает согласие, но просьба не встречает такого сопротивления как приказ или требование, когда вы на это не имеете прав.

Обратите внимание, как полезно в этом случае отрефлексировать, ЧТО вы хотите получить (к какому действию побудить человека) и правильно оценить – КОГО вы побуждаете (статус этого человека по отношению к вам, статус зависит от степени заинтересованности человека в деле, о котором идет речь).

Если все это упростить, можно сказать следующее.

Когда вы обращаетесь к человеку с чем-то, имеет значение, насколько это “что-то” важней вам, чем ему, или наоборот.

Если вам это намного важней, чем ему, значит вы побуждаете его вложить энергии больше, чем он получит. Ваш статус в этой ситуации – снизу. Именно этим определяется верх-низ в коммуникации.

Находясь снизу, вы не можете распоряжаться, вы даже предлагать это можете не всегда, в большинстве случаев в границах только просить.

Если вы побуждаете человека к тому, что намного важней ему, вы можете обойтись без просьбы и даже без предложения, вы можете распоряжаться. Однако, если ему действительно важно это, у вас должен быть его запрос в той или иной форме, иначе вам придется сначала этот запрос получить.

До этого места примерно понятно все?

Давайте потренируемся.

Берите или моделируйте любой диалог, можно самый простой и примитивный.

И описывайте побудительные мотивы каждой фразы.

Обратите внимание, каждая фраза в диалоге имеет тот или иной побудительный мотив, даже если на первый взгляд кажется, что его нет.

Попробуем?