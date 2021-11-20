 

“Расскажу, что такое драма”. Кулеба ответил президенту Болгарии на заявления о “российском” Крыме

20.11.2021, 20:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я расскажу Румену Радеву, что такое драма. Это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украино-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде”, – написал украинский дипломат.

Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді. https://t.co/HsxN0o551m

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2021

Радев высказался о Крыме два раза за два дня.

18 ноября президент Болгарии заявил, что санкции, которые ввели против России из-за оккупации Крыма, неэффективны. На уточняющий вопрос, чей Крым, Радев ответил: “Он сейчас российский, да?”

19 ноября президент Болгарии сказал, что аннексия Крыма является нарушением международного права, но “на данный момент Крым является российским”. Также Радев добавил, что “драмы нет”.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

США, Евросоюз и другие страны в 2014 году из-за оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины ввели против России санкции, которые неоднократно продлевали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Экономика: Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

05.07 / В ЛНР объяснили инициативу привлечь США к нормандскому формату

07.03 / Кабмин ужесточил требования к выдающим ипотечные займы организациям

23.11 / Не все предприниматели придерживались карантина выходного дня на Украине

20.05 / BMW вывела на тесты самое мощное купе M8 CSL

14.08 / В Сумах подросток решил пройти 180 км пешком, потому что у него не было денег на билет домой. Он шел босиком

10.07 / Турция и Украина собрались заключить договор о военном сотрудничестве

08.10 / Трамп отказался верить опросам

19.10 / В РПЦ призвали уважать право родителей на отказ от прививок детей

29.06 / Прототип нового Hyundai Creta для РФ впервые показали на снимках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика