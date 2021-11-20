“Пожар”, “Прям кобра”. Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах

“Пятница. Я в клуб. А ты?” – подписала она публикацию.

Подписчики активно отреагировали на фото 39-летней певицы, оставив в комментариях почти 400 комплиментов.

“Невероятная, она точно как с обложки Vogue”, – прокомментировал публикацию osterran.

“Пожар”, – написал фолловер kings.ofchristmas.

“Прям кобра”, – отметил isaev1990_.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

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