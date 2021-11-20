 

“Угрожали расправой”. Телеведущая Соколова рассказала, зачем ей понадобилась личная охрана

20.11.2021, 20:02, Новости дня
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По ее словам 50-летней ведущей, угрозы начались после 2014 года и были связаны с войной на Донбассе.

“Мне звонили какие-то люди и угрожали расправой. Я написала заявление в Генеральную прокуратуру. Делом занялось СБУ, очень долго искали и нашли, кто угрожал. Оказалось, звонили из “ЛНР”. Что интересно – это были люди, близкие к журналистике. Они выяснили, кто. Я знала их фамилии и все остальное”, – сказала Соколова.

Она добавила, что угрозы были связаны с общей политикой людей, контролировавших оккупированные территории, запугать представителей украинских СМИ.

“Думаю, это была травля, связанная с вообще давлением на украинские СМИ. Ну, просто, чтобы мы боялись, чтобы мы не говорили каких-то вещей. Но я прошла прекрасную школу, меня научили защищаться, если нападают. Если с серной кислотой нападают, что надо иметь при себе, как вообще себя вести”, – поделилась Соколова.

По ее словам, этот период в жизни для нее связан “не с самыми лучшими воспоминаниями”.

“Ты не можешь даже в квартиру зайти, потому что сначала идет охранник, осматривает подъезд, и только после этого ты можешь зайти. Тяжелый для меня период”, – призналась Соколова.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Соколова родилась в Черкассах 13 мая 1971 года. Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Телекарьеру начала как редактор Черкасского областного телевидения. В 2000 году пришла на телеканал ICTV. Сейчас возглавляет там департамент публицистических проектов.

В 2004-м Соколова сделала перерыв в телекарьере и стала пресс-секретарем тогдашнего генерального прокурора Украины Геннадия Васильева. Спустя год, после его отставки, вернулась на ТВ.

Телеведущая дважды была замужем. Со вторым супругом, политтехнологом Андреем Демартино Соколова развелась в 2021 году. От первого студенческого брака у нее есть сын Всеволод, он живет и работает в Бельгии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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