 

Во Львове водитель маршрутки сбил на “зебре” двух женщин, одна из них погибла. Видео ДТП

20.11.2021, 20:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Как предварительно установили правоохранители, водитель маршрутного такси №138 марки БАЗ, 47-летний житель Львова, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок в возрасте 48 и 67 лет, которые двигались по пешеходному переходу. Водитель, не останавливаясь, уехал с места ДТП”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что одну женщину отбросило, она получила повреждения и была госпитализирована, а вторая в результате полученных травм погибла.

“Патрульные полицейские обнаружили транспортное средство на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона. Кроме того, недалеко от маршрутки было обнаружено тело второй женщины, на которую был совершен наезд, 48-летней львовянки. Установлено, что автобус протащил зацепившуюся за кузов женщину с места ДТП”, – рассказали в полиции.

Водителя задержали, он фигурирует в открытом по факту ДТП уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/7008670022506676

Издание Credo пишет, что в ДТП погибла монахиня Ольга Дуплеца, которую маршрутка протащила после наезда на расстояние четыре километра.

Видео наезда опубликовала в YouTube патрульная полиция Львовской области.

видео

Видео: Патрульна поліція Львівської області / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Пригожин объяснил величие музыки Морриконе духовностью

12.11 / В рязанском торговом центре загорелась крыша

16.03 / Односельчане о подозреваемом в убийстве семилетней девочки: Очень жестокий человек, детей душил

21.11 / Германия собралась полностью вывести войска из Афганистана

02.11 / В Беларуси на воскресных акциях протеста задержали почти 270 человек – правозащитники

20.08 / Путин назвал главное качество управленца

22.07 / В Одессе за ночь выпало 80% месячной нормы осадков. Труханов заявил, что могло прорвать Хаджибейскую дамбу

08.10 / Житель Днепра уехал из города, оставив кастрюлю на плите, и попросил ее выключить пожарных – СМИ

29.04 / Insider – журналистка уволилась из New York Post после того, как её заставили писать фейк о Камале Харрис

30.08 / В Якутии высадился десант добровольцев единого волонтерского штаба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика