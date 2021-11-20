Узнать все про роды и съесть все, что хочется: кодекс поведения беременной женщины – чего не стоит делать в этот период

Роды по плану всего через месяц, но вы продолжаете активно заниматься спортом, ходить по магазинам и делать ремонт в детской комнате? Нет, нет, во время беременности это вовсе не запрещено, однако есть вещи, от которых на поздних сроках беременности лучше воздержаться.

Выспаться про запас

Все знают, что с появлением малыша о полноценном сне, по крайней мере на определенный период, можно забыть. И многие будущие мамы решают заранее подготовиться к будущим недосыпам: намеренно меняют режим сна. Спят днем, ночью или вечером, урывками, чтобы успеть переделать все дела перед родами. Однако это ситуация довольно опасная. Даже вне беременности нарушение режима сна приводит к эмоциональному истощению, стрессам и сбою режима питания, а что говорить о беременности.

Отсутствие порядка постепенно истощает организм, и, когда придет время совершать потуги, у вас просто не окажется сил, потому что весь запас вы израсходовали на первые схватки. Невозможность трудиться вызовет серьезные проблемы, которые могут обернуться даже бедой. Именно поэтому специалисты рекомендуют наладить режим сна и питания за несколько недель до родов и спать не менее 8 часов.

Вредная еда

Еще одно знаменитое заблуждение о еде. Так как молодым мамам прописывается строгая диета, они решают съесть всю “запрещенку” до родов, чтобы потом было легче переносить все гастрономические “хочу”. Однако специалисты выразят вам решительное нет, потому что резкое увеличение острой, жирной, сладкой или соленой пищи может также резко ухудшить здоровье вплоть до панкреатита и гастрита. Да и малышу такая еда в больших количествах вряд ли понравится. Вообще, беременные женщины не должны ограничивать себя в продуктах. Главное, знать меру и не злоупотреблять. Тогда и горсточка картошки фри пойдет на пользу и вам, и малышу.

Расскажите все про роды

Люди так устроены, что гораздо чаще и с большим удовольствием делятся негативным опытом. Поэтому неудивительно, что будущие мамы едут в родильное отделение, как на войну, начитавшись страшилок. Запретите себе такое чтение. Прежде всего потому, что роды у каждой мамы свои, и одинаковых ситуаций не бывает. Если действительно хотите настроиться на позитивный лад, изучите научную литературу, посмотрите документальные фильмы о беременности. Это поможет вам больше “реальных” рассказов и настроит на позитив.

Контроль за здоровьем малыша

Еще один пункт, который стоит держать на контроле – посещение врача. Да, следить за здоровьем малыша и общим течением беременности необходимо, но не стоит превращать это в полноценную работу, ежедневно заставляя врача делать всевозможные процедуры. Тревожность мам от этого только нарастает. Даже если специалист уверяет, что с малышом все хорошо, мамы продолжают испытывать страх. А страх, как известно, способен менять гормональный фон, что действительно может привести к проблемам. Посещайте врача по расписанию и будьте спокойны. Волноваться надо, если присутствуют резкие боли и кровянистые выделения. Тогда бегом к специалисту.

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Мама и спорт

Заниматься физической активностью можно даже на поздних сроках беременности. Правда, это по-прежнему не должны быть активные нагрузки в виде бега, поднятия тяжестей или стояния на голове. Конечно, тренированные мамы могут себе и не такое позволить, однако экспериментировать все же не стоит. На поздних сроках лучше ограничиться легкими, неспешными нагрузками типа плавания или пеших прогулок, которые не провоцируют ранние схватки.

Сюда же можно отнести и употребление лекарств. Понятно, что третий триместр является самым безопасным периодом, но расслабляться не стоит. Принимать лекарства, которыми вы лечили, например, тот же простой ринит, надо исключительно под присмотром врача, потому что влияние любого компонента может дать обратную реакцию и нанести ребенку вред.

Не кричите

Теперь немного о том, чего нельзя делать непосредственно во время родов. В первую очередь, и это скажет вам любой врач, нельзя кричать. Если вы помните, ни одно пособие по ведению родов не упоминает крик как средство снятия напряжения и болей. Наоборот, крик лишает маму возможности слышать указания врачей. Себя будущая мама криком только ввергает в еще большее состояние паники, стресса и дискомфорта. Старайтесь ровно и глубоко дышать. А чтобы выработать эту привычку, начните заниматься специальными упражнениями уже за несколько месяцев до предполагаемых родов.

Оставайтесь голодными

Звучит, конечно, сомнительно, тем более про питание мы уже вели речь выше. Но здесь речь идет немного о другом. Перед предполагаемым днем родов крайне нежелательно употреблять плотную пищу вроде картошки и мяса. Тяжелая пища переваривается дольше, и в момент схваток вы будете испытывать дополнительное желание опустошить кишечник и отвлекаться. Кроме того, наркоз всегда делается только на пустой желудок, и если такая необходимость возникнет, на промывание уйдет дополнительное время, что может усугубить текущую ситуацию. Ограничивайтесь легкими зелеными салатами и овощными супами.