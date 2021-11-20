Кулеба назвал слова Радева про Крым «ударом» по дружеским отношениям стран

Болгарский лидер Румен Радев нанес удар своим высказыванием о Крыме по дружеским украинско-болгарским отношениям, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы РФ напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям», – написал Кулеба в своем Twitter.

Он также отметил, что Радев якобы своими словами подставил Болгарию под критику Европейского союза и «подыграл российской пропаганде».

Напомним, президент Болгарии Румен Радев в ходе дебатов с другим кандидатом на пост главы государства назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны.

Позже Радев заявил, что в его позиции по Крыму «нет никакой драмы».

«Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – сказал он.

Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.

МИД Украины вызывал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – сообщали в украинском ведомстве.