 

Диетолог назвала пять признаков опасного дефицита углеводов

20.11.2021, 19:14, Разное
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Диетолог Даниэла Крель назвала пять признаков опасного дефицита углеводов. По ее словам, с такой проблемой чаще сталкиваются люди, желающие похудеть, так как исключают эти полезные вещества из своего рациона.
Углеводы, в отличие от поступающих исключительно в составе пищи белков и жиров, могут вырабатываться в организме человека. При этом исключение полезных веществ из рациона может обернуться рядом проблем. Дело в том, что углеводы снабжают организм клетчаткой и витаминами, а благодаря наличию глюкозы поддерживают уровень сахара в крови. Более того, они являются источником энергии, поэтому влияют на самочувствие человека.

Что касается признаков дефицита углеводов, то к ним относится вялость и быстрая утомляемость, приступы голода, особенно, желание съесть сладкого, появление неприятного запаха изо рта и проблемы с пищеварением. Также человек может страдать от головной боли, что отражается на концентрации. Некоторые перечисленные проблемы появляются из-за колебаний уровня сахара в крови, которые провоцирует дефицит углеводов. Неприятный запах изо рта появляется, когда организм своими силами пытается восполнить недостаток, используя собственные жировые запасы. Проблемы с пищеварением появляются из-за отсутствия клетчатки, что приводит к запорам и дискомфорту.

Чтобы поддерживать баланс питательных веществ, стоит регулярно употреблять цельнозерновые продукты, фрукты и овощи. По словам Даниэлы Крель, они насытят организм балластными веществами и витаминами и помогут избежать проблем со здоровьем.

Источник: inosmi.ru



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