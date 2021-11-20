Градский раскритиковал выбор песни Биланом для участников шоу «Голос»

В популярном шоу «Голос» начался этап поединков. Дима Билан выбрал для своих участников Максима Юдина и Давида Левина песню группы Modern Talking «Cherri Cherri Lady», однако Александр Градский раскритиковал такое решение.

Во время выступления Максим Юдин и Давид Левин пытались привнести что-то новое в старую, но известную композицию. По мнению большинства членов жюри, им это удалось, однако комментарий Градского практически шокировал публику. Он заявил, что легендарную группу терпеть не мог, но участники смогли «эту фигню завернуть в такой роскошный упаковочный элемент». Затем он отметил профессионализм участников и назвал их выступление «супер-номером».

Своих же участниц Александр Градский отправил на сцену с частушками. Изначально Юлия Коваль и Юлия Курганова пытались возразить, однако поверили мэтру. В результате им удалось отлично выступить и развеселить публику.

Источник: www.starhit.ru