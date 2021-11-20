 

Пульмонолог рассказал, почему прививка от коронавируса не спасла Гаркалина

20.11.2021, 19:14, Разное
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Пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, почему прививка от коронавируса не спасла жизнь Валерия Гаркалина. У актера, которого не стало сегодня ночью, так и не выработались антитела.
Валерий Гаркалин полтора месяца пытался побороть недуг, однако его состояние постепенно ухудшалось. Подключение к аппарату ИВЛ, введение в медикаментозную кому и другие способы актеру не помогли, а незадолго до смерти врачи осознали, что шансы на выздоровление очень малы. Дело в том, что после рентген-обследования они обнаружили тотальное поражение легких. Актер умер от полиорганной недостаточности, развившегося сепсиса и септического шока.

После известия о смерти Гаркалина, который привился двумя вакцинами от коронавируса, появились противоречивые заявления о вакцинации, однако Сергей Пурясев опроверг их. Дело в том, что Гаркалин работал на износ, мало отдыхал, у него были проблемы со здоровьем, что отразилось на его состоянии и способности организма бороться с недугом. Отсутствие антител после вакцинации врач объяснил тем, что у актера развилась иммунодепрессия на фоне употребления алкоголя и сердечных заболеваний. Это состояние характеризуется нарушениями метаболических процессов, поэтому даже после прививки организм не способен эффективно бороться. При этом такая ситуация является редкостью – 1 случай на 10 тысяч.

Пурясев отметил важность вакцинации, но необходимо следить и за своим состоянием здоровья и беречь себя. Речь идет об использовании масок, мытье рук, соблюдении дистанции вакцинированными. По его словам, сделавшим прививку не стоит «кидаться в омут с головой», забыв о мерах предосторожности. Также важно следить за питанием, отдыхом и другими факторами. Что касается Гаркалина, то актер относился к группе риска по возрасту, переживал экстремальные нагрузки, имел хронические недуги, постоянно контактировал с людьми. Пурясев назвал работу актера вредной привычкой, поэтому людям с таким ритмом жизни стоит адекватно оценивать свои силы по возрасту и не пытаться успеть все за короткое время.

Источник: www.kp.ru



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