 

В РПЦ предложили преподавать предметы в школе на церковнославянском языке

20.11.2021, 19:11, Разное
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Русская православная церковь (РПЦ) обратилась в министерство просвещения с инициативой о преподавании дисциплин, входящих в школьную программу, на церковнославянском языке. Об этом в интервью корреспонденту телеканала «Россия 24» рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Святейший отметил, что обеспокоен низким уровнем понимания слов, произносимых батюшками во время богослужений.

«Церковнославянский язык – это наши корни, наша душа. Я понимаю, что его изучение требует больших затрат, и у работающего человека просто нет времени. Практика показывает, что лучше всего языки учить с детства. На примере изучения со школьной скамьи английского, немецкого, французского и других иностранных языков мы видим, как православные люди успешно осваивают их. Славянские языки должны даваться ещё легче, но чтобы процесс был естественным, нужно с первого класса детей обучать на церковнославянском всем предметам. Мы все понимаем, что произносить текст молитвы нужно именно на нём, чтобы Всевышний нас понял. Так и сойдёт божья благодать на Россию», – пояснил свою позицию патриарх.

В министерстве считают идею РПЦ реализуемой в течение ближайших десяти лет. За этот срок необходимо издать новые учебники на церковнославянском языке и подготовить кадры. В церкви, в свою очередь, считают, что все дисциплины могут вести протоиереи, имевшие в миру соответствующие профессии, ведь среди священнослужителей есть учёные, архитекторы, спортсмены и сотрудники силовых органов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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