 

Международная финансовая система негативно отреагировала на вмешательство Кабмина Украины в распределение средств по “зеленым” еврооблигациям – Гройсман

20.11.2021, 19:08, Новости дня
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“В связи с этими нерасчетами уже сейчас отреагировала международная финансовая система. И преддефолтный уровень страны, Украины, наш с вами, украинцев, вырос на 20%. Я всю жизнь работал над тем, чтобы понижать долги, выстраивать доверие и уменьшать нагрузку на страну. Они сейчас создают долги, которые приводят к тому, что наши с вами средства уже под угрозой”, – сказал Гройсман.

Экс-премьер считает, что в ситуации с задержкой платежей “зеленым” инвесторам связана с коррупцией.

“Когда есть средства, которые нужно заплатить по счетам, которые подписаны правительством, и если кто-то снимает трубку, например премьер, звонит и дает прямое указание: подождите, отсрочьте, мы должны еще что-то доработать, мне попахивает только одним – коррупцией. То есть они хотят на кого-то надавить, чтобы не передать им деньги, чтобы как-то направить их или попросить что-то взамен. […] Мне [на должности премьера] даже в голову не приходило, что я могу позвонить кому-то и сказать: “Ты должен им деньги, подожди, не перечисляй, мы должны там сейчас…” Это четкое коррупционное дело о том, что вмешались в государственные финансы, чтобы одной компании не заплатить деньги”, – сказал Гройсман.

Контекст:

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые “Укрэнерго” привлекло через целевые еврооблигации для расчета с “зелеными” инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП “Гарантированный покупатель” упали котировки еврооблигаций НЭК “Укрэнерго” и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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