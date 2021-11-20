Гайдай: После публикации Bellingcat и сотен комментариев о “вагнергейте” у Зеленского всего два выхода

Как непросто сейчас президенту.

Что теперь делать дальше после вчерашнего эфира Шустера? После публикации расследования Bellingcat. После сотен других сюжетов, комментариев, интервью с участниками и экспертами в телеэфирах, в YouTube, в интернете о том, что на самом деле произошло со спецоперацией по попытке украинских спецслужб захватить российских военных преступников. О его роли в “вагнергейте”, о роли его офиса и его окружения в этом деле.

Теперь у него всего два выхода.

Первый: продолжать лгать, делать вид, что он поступил мудро, что в его окружении нет предателей, и пытаться закрыть “Свободу слова Савика Шустера”. Устроить прессинг разведчиков-организаторов этой спецоперации, позволивших сделать публичные заявления, раскрывающие детали этого дела. Давить на журналистов, СМИ, экспертов и других критиков. Мобилизовать комментаторов, разных “экспертов”, армию ботов (которые должны появиться и здесь под моим постом) Надеяться, что само рассосется. Поболтают и забудут.

И это начало конца. Это проходили все, кто приходил в кабинеты на Банковой, и заканчивали позором и народной ненавистью. В лучшем варианте – это путь к всеобщему пренебрежению украинцев. Трусов, лжецов, дураков и предателей – не любят. О худшем и думать не хочется.

Второй вариант. Публично признать свою ошибку. Признать, что его действия, отсутствие у него политической воли, его некомпетентность, его глупость, а возможно, и трусость привели к измене, создали угрозу национальным интересам.

За один день поголовно уволить с должностей всех причастных к провалу захвата террористов. Начать с Ермака. Отправить под домашний арест Руслана Демченко до дальнейшего следствия.

В отставку и под расследование всех тех, кто ему советовал отложить эту спецоперацию тогда, когда для успешного ее завершения оставался один шаг. Всех, кто не предотвратил его звонок Лукашенко. Тех, кто, возможно, дезинформировал его об этой операции.

Вернуть на свой пост уволенного Бурбу и всех, кто был уволен из разведки. Обеспечить им усиленную охрану и принять усиленные меры защиты для каждого, кто был причастен к ее разработке и проведению. Поручить этой команде обнаружение в его окружении, в высших эшелонах власти предателей и агентов страны-агрессора. И начать масштабную зачистку.

Настало время Зеленскому осознать, что настойчивость в своей некомпетентности опасна не только для него, для его политической карьеры, для его благополучного будущего, но и для государственности Украины.

Но сегодня наступило очень непростое время не только для президента. Теперь непростой выбор предстает перед всеми, кто сегодня в одной команде с президентом. Перед членами партии “Слуга народа”. Перед депутатами монобольшинства в Раде. Перед членами правительства. Перед теми, кто пришел к власти вместе с Зеленским.

Теперь они вынуждены решить: кто они? Патриоты этой страны, настоящие политики и государственники, которые не зря находятся на своих должностях, которые в случае, если президент не поступит так, как должен поступить настоящий президент, вынуждены будут выходить из партии, выходить из фракции “зеленых”, сдавать депутатские мандаты, писать заявления об отставке, делать публичные заявления о своем несогласии с тем, что высшее руководство страны – предатели национальных и государственных интересов. Тем самым демонстрируя президенту и его окружению, что они не готовы покрывать его измену или некомпетентность, не готовы лгать обществу о том, что государственной измены не было. Не готовы присоединиться к кампании отмывания его и всех жителей Банковой от случившегося.

Или они статисты, которые согласны смывать в унитаз свою репутацию вместе с улетающей туда репутацией Зе, не против записать свои имена на страницы истории как позорные и заслуживающие позора и пренебрежения.

Непростой выбор. Лгать небольшому количеству людей возможно. Постоянно врать всем почти невозможно. Но обманывать себя – это просто противно.

Источник: Сергей Гайдай / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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