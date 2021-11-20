В Польше в ДТП с трамваем погиб автомобилист из Украины – полиция

“По предварительным данным, водитель автофургона Volkswagen повернул налево на улицу Повстанцев Шленских, после чего автомобиль столкнулся с трамваем. […] Несмотря на реанимационные мероприятия, спасателям не удалось восстановить жизнедеятельность водителя автомобиля, которым оказался 41-летний гражданин Украины”, – говорится в сообщении.

По данным польской полиции, в ДТП погиб только один человек.

Кроме того, пострадали водитель трамвая и два его пассажира, их госпитализировали.

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