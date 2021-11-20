 

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как “пацанка”

20.11.2021, 19:08, Новости дня
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Для фото к ним присоединился автор фильма – французский уличный художник и фотограф, известный под псевдонимом JR.

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Публикация от Angelina jolie (@angelinationn)

В 2019 году в СМИ появилась информация, что старшая биологическая дочь Джоли и голливудского актера Брэда Питта начала принимать гормональные препараты, чтобы сменить в будущем пол.

В октябре 2021 года в рамках премьерных показов фильма “Вечные”, где Джоли сыграла одну из главных ролей, Шайло появлялась в платьях, в частности в Лондоне она позировала в платье Dior, в котором раньше на публике уже появлялась ее мама.

Контекст:

Шайло Нувель Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года. С трехлетнего возраста она проявляла себя как мальчик, выбирала мужскую одежду и просила называть ее Джоном.

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021-го суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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