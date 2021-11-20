Как наносить трендовый макияж 2021-2022 женщинам за 40: советы визажиста

К сожалению, наука еще не придумала средство, которое помогло бы остановить старение. Наша кожа с возрастом меняется. Она теряет свою эластичность, на ней появляются морщины. В результате всего этого и косметика на нее ложится иначе. Считается, что новые тренды в макияже ориентированы на молодых девушек с идеальной кожей. Но это не совсем нет. Тренды в макияже могут использовать и женщины старше 40 лет. Главное – учитывать возрастные изменения кожи.

Обращайте внимание на текстуру косметических средств

Визажист Лиза Элдридж говорит, что с возрастом кожа становится сухой и пористой, теряет свою эластичность. Поэтому так важно учитывать текстуру тех косметических средств, которые вы используете. Особенно это касается тональных кремов, консилера или пудры. Важно, чтобы у них была жидкая основа. Такие средства будут увлажнять кожу, визуально скрывая морщины. Если вы используете много пудры, то только подчеркнете сухость кожи.

Визажисты рекомендуют избегать сухой пудры. Карандаши, кремовые тени с блестками и переливами тоже должны остаться в прошлом. Если вы хотите использовать пудру, выбирайте ту, которая будет подсвечивать и увлажнять кожу. Избегайте металлических оттенков, блесток и перламутра, так как они тоже утяжеляют макияж. Женщинам старше 40 лет лучше выбирать мерцающие тени и сделать ставку на матовые средства.

Избегайте графических линий, когда используете подводку

Многие визажисты заявляют, что подводка – это атрибут молодых девушек. У женщин старше 40 лет точечные линии только подчеркнут морщины в складках глаз. Это на самом деле так, но вы все равно можете использовать свою любимую подводку. Аккуратно растушевывайте ее, добавляйте свечения и экспериментируйте с оттенками, чтобы избежать графических линий. Играйте с градиентами, сочетайте несколько цветов сразу, чтобы создать более плавный переход.

При нанесении макияжа важно понимать, какую технику прорисовки вы используете. Точечные линии подводки с вздернутыми уголками вряд ли станут для вас идеальным вариантом. Они старят ваш взгляд, подчеркивая все мимические морщинки в уголках глаза.

Если вам нравится подводка для глаз, не отказывайтесь от ее нанесения. Сделайте очень тонкую линию или создайте эффект подводки с помощью хорошо растушеванного черного или коричневого карандаша.

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Подводка для глаз и карандаш для глаз, если использовать их с умом, сразу же сделают взгляд более живым. Еще одна идея – открыть глаза с помощью хорошей завивающей или удлиняющей туши. При этом можно сочетать пучки накладных ресниц на внешней стороне (ближе к вискам).

Умеренное количество теней

Визажист Лиза Элдридж говорит, что женщины, которые гораздо старше 40, должны использовать тени нейтральных оттенков (коричневый, бежевый, персиковый). Однако женщины, которым 40 лет исполнилось недавно, вполне могут выбирать более яркие оттенки. Нужно избегать лишь слишком темных и неоновых цветов. Неоновые тени, к примеру ярко-лимонные, в зрелом возрасте не вполне уместны. Под них трудно подобрать соответствующий гардероб. Слишком темные тени утяжеляют взгляд.

Под тени любого цвета на веко нужно наносить праймер, который сглаживает мелкие складочки и делает кожу гладкой. Если теней слишком много, они начинают осыпаться, скатываться и забиваться в морщинки. Этим вы состарите, а не омолодите лицо. Чтобы замаскировать опущенное веко, просто воссоздайте искусственную складку глаза, сместив оттенок теней чуть выше.

Избыток теней создает эффект “морщинистого века”. Оно утяжеляет взгляд, делая сам макияж слишком неестественным и вычурным. Поэтому старайтесь наносить немного теней на верхнее веко, а потом тщательно растушевывайте их, чтобы избежать плотных пятен.

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Избегайте сухости кожи

С возрастом ухудшается гидратация кожи. Это плохо сказывается на ее красоте. Сухость подчеркивает все недостатки кожи, включая ее повышенную пористость и глубокие морщины. Поэтому так важно всегда помнить об увлажнении.

Речь идет не только о хорошем дневном креме. Используйте увлажняющие сыворотки для глаз. Выбирайте жидкие текстуры для тональных кремов, праймеров и даже теней.

Ставка на естественный макияж

Избыток косметики только подчеркнет недостатки кожи. Это касается любых средств. Слишком толстый слой тонального крема обязательно начнет скатываться, забивая морщины. То же самое происходит с тенями, помадой и даже хайлайтером. Делайте ставку на естественный макияж. Добавляйте совсем немного косметики, чтобы точечно расставить акценты не лице. Не бойтесь, что будете выглядеть однообразно и скучно. Естественный макияж сегодня находится на пике моды.

Чтобы макияж глаз не был неухоженным, всегда обращайте внимание на ухоженные и четко очерченные брови. Если они слишком тонкие, лучше сделать их с помощью карандаша немного толще, потому что они сразу визуально омолодят лицо.