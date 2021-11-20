 

Смелые оттенки или животный принт – тренды маникюра на 2022 год

20.11.2021, 18:48, Разное
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В последние месяцы маникюр был чем-то особенным, тем, что вдохновляло нас, что дарило нам эстетическое наслаждение. Тренды на 2022 год обещают быть не менее интересными: все, что мы увидим в ближайшее время, поразит нас! Какие модные тенденции мы можем ожидать? Ответ готовы дать эксперты.

Чистые нюдовые оттенки

Хотя нюдовые оттенки и не что-то новое в мире маникюра, вы должны знать, что они будут невероятно популярны в 2022 году! Этот вариант неподвластен времени! Все, что вам понадобится – чистая и аккуратная кутикула, ухоженные ручки и приятный натуральный оттенок лака для ногтей.

Оригинальный френч

Мы уже окунулись в эту тенденцию в 2021 году, но в следующем все пойдет по нарастающей. Стилисты убеждены: французский маникюр обладает еще большим потенциалом, чем кто-либо первоначально думал.

Волны и сердечки, точки и треугольники – мы увидим множество причудливых вариаций этой классики. И вам даже не понадобится особых усилий для того, чтобы сделать такой маникюр!

Микрорисунки

Минималистичные детали, такие как микросердечки, звезды или что-то другое, что вам нравится, – это забавный и очень изящный способ оживить любой маникюр.

Кстати, крошечные сердечки очень легко рисовать: нанесите немного лака на палитру, поместите две точки на ноготь, используя конец заколки, а затем соедините их тонкой кисточкой для ногтей, чтобы сформировать уголок внизу.

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Королевский синий

Глубокий синий цвет будет главным цветом 2022 года. Носить его можно будет самыми разными способами: как яркие акценты или рисунки на нюдовых ноготках, как омбре – с другими оттенками. И разумеется, вы можете просто покрыть им ногти полностью.

Животный принт

Избавьтесь от любых предубеждений, которые у вас есть относительно животных принтов на ногтях, потому что в 2022 году эта тенденция будет популярнее, чем когда-либо. На пике популярности – “зебра” и “корова”.

Яркий и смелый

Одна из самых всеобъемлющих тенденций 2022 года – креативный нейл-арт. Тем более и мастеров, и представительниц прекрасного пола переполняют идеи и вдохновение. К тому же такой вид маникюра поощряет нас становиться смелее, ярче, развивает нашу творческую сторону.



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