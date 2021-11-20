В ДТП с Губденским погиб глава Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана

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20.11.2021, 18:44, Новости дня
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В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В автомобиле BMW вместе с Саидом Губденским находился президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, он также умер от полученных травм», – сообщил собеседник ТАСС.

Информацию о гибели Ибрагимова подтвердило министерство спорта Дагестана.

«Печальная новость. <…> В Москве в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Он победитель и призер многих соревнований в автоспорте», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.

Позже источник сообщил, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.



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