«Более двух тысяч исков»: глава ДНР поддержал попытку привлечь к ответственности киевский режим

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поддержал новый иск в международные инстанции с требованием привлечь к ответственности экс-президента Украины Петра Порошенко и его приближенных за военные преступления в Донбассе.

Вместе с тем, отметил он, это далеко не первое подобное обращение. Пушилин озвучил количество исков в международные суды из-за преступлений киевского руководства: по его словам, общее число превышает две тысячи, хотя точный подсчет затруднен из-за того, что их отправляли различные правозащитные организации начиная с 2014 года.

Пушилин также отметил, что на данный момент нет «внятной реакции» от международных институций.

«Это были иски на действия Украины из-за гибели близких в результате обстрелов, в случае ранений, а также если было разрушено жилье. Позже начали подавать обращения в МУС. Сложно сказать, сколько всего подано, потому что помощь по их оформлению и отправке оказывали разные адвокаты и общественные организации», — сказал глава республики в беседе с ФАН.

По словам Пушилина, генеральная прокуратура ДНР постоянно обновляет доказательную базу по военным преступлениям Украины.

Ранее стало известно, что два жителя народной республики обратились в международные организации с требованием расследовать военные преступления Украины.