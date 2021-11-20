Режиссер Максимов рассказал о последнем разговоре с тяжелобольным Гаркалиным

Режиссер Виталий Максимов пояснил Марии Шукшиной о последнем разговоре со скончавшимся этой ночью Валерием Гаркалиным. Об этом актриса написала в своем Telegram-канале.

Виталий Максимов беседовал с Гаркалиным незадолго до того, как актер попал в реанимацию. Он сделал четыре прививки от коронавируса двумя отечественными вакцинами, однако это не защитило звезду «Ширли-мырли». Режиссер признался, что до последнего надеялся на выздоровление товарища.

Мария Шукшина тоже прокомментировала смерть Гаркалина. Когда он находился в больнице, к ней за помощью обращались актрисы Светлана Тома и Ирина Лачина, и дочь Василия Шукшина помогала, однако лучшие врачи и лечение не смогли помочь. Она снималась с Гаркалиным в фильме «Крыша» режиссера Бориса Грачевского. После известий о смерти актера она решила пересмотреть данную ленту, однако слезы навернулись на глаза, когда на экране появился Гаркалин и сыграл грустную мелодию на скрипке.

Стоит отметить, что причиной смерти Гаркалина стала полиорганная недостаточность. Его органы начали постепенно отказывать, развился сепсис. Дочь актера заявила, что неудача в борьбе с коронавирусом произошла из-за множества сопутствующих заболеваний.

Источник: www.eg.ru