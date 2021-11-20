Водостойкие средства и походная косметичка: секреты макияжа для гостей на свадьбе

Свадьба – это мероприятие полное радости, нежности, любви… и стресса! Многие гостьи такого торжества постоянно думают о том, насколько хорошо они выглядят, не потек ли макияж… Есть несколько простых советов, которые помогут вам выглядеть безукоризненно на протяжении всего дня.

Подберите хорошую базу

Свадьбы могут длиться очень долго, а потому вы должны убедиться, что подобрали подходящую основу под макияж. Старайтесь использовать минимальное количество консилера, пудры и тонального крема – помните, что всегда легче добавить, чем удалить!

Будьте осторожны

Стоит помнить, что свадебные фото остаются надолго. Учитывая это, наряду с тем фактом, что вам захочется чувствовать себя комфортно с макияжем в течение всего дня, свадьба, вероятно, не тот день, чтобы попробовать что-то новое и смелое. Не делайте ничего дикого: не красьте губы новой красной помадой, если не делали этого прежде, не рисуйте широкие и длинные стрелки, не наносите непроверенные составы на кожу! Если вы хотите в этот день чувствовать себя прекрасной, потратьте время на хороший отдых накануне и хорошую увлажняющую маску – для дополнительного сияния.

Еще один полезный совет: наносите макияж при подходящем свете. В гостиничных номерах может быть ужасное освещение, поэтому перед выходом проверьте макияж при естественном освещении.

Используйте водостойкую косметику

Это весьма полезный совет: в течение праздника вы не раз можете всплакнуть – от умиления и нежности, а также макияж может потечь из-за потоотделения. Ваш день продлится до самого последнего танца, а потому подготовьтесь к нему как следует. Используйте стойкую тональную основу, водостойкие подводку и тушь для ресниц.

Лучший выбор – кремовые формулы

Для естественного сияющего вида следует использовать кремовые формулы. Они отлично смотрятся при дневном свете, поэтому попробуйте использовать кремовые румяна вместо пудры. Если вы не хотите вкладываться во что-то новое, нанесите помаду на щеки, чтобы свежий румянец хорошо сочетался с цветом ваших губ.

Соберите “дорожную” косметичку

Вам не нужно носить с собой всю вашу косметику на протяжении целого дня. Просто возьмите маленькую косметичку или положите прямо в клатч самое необходимое. Список необходимого может немного отличаться, однако визажисты рекомендуют остановиться на мини-наборе, состоящем из консилера, скрывающего покраснения, пудры – для уменьшения блеска, подводки, чтобы превратить дневной макияж в вечерний, и помады, которую можно использовать и в качестве румян.

Выбирайте коричневые оттенки

Наконец, важно хорошо подумать о цветовой палитре, прежде чем приступить к нанесению макияжа. Что универсально и подходит к разным нарядам и оттенкам кожи? Визажисты говорят: коричневые оттенки!

Используйте в качестве ориентира свой естественный румянец. Добавьте небольшое количество блеска на скулы – и вы неотразимы.