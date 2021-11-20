 

Теннисист Медведев обыграл норвежца Рууда в полуфинале АТР

20.11.2021, 17:50, Новости дня
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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл в поединке с норвежским соперником Каспера Руудом в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в итальянском Турине.

Встреча закончилась со счетом 6:4,6:2 в пользу Медведева, передает РИА «Новости».

В финале российский игрок встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия), которая также состоится в субботу. Финал турнира пройдет в воскресенье.



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