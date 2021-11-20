 

“Странный наряд”, “Это что адидас?”. Каменских примерила необычный комбинезон с лампасами и боа

20.11.2021, 17:20, Новости дня
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“Продолжаем разгадывать наши Маски вместе”, – написала она.

В снимке Каменских предстала в зеленом комбинезоне с белыми лампасами и боа. 

“Странный наряд”, – прокомментировала likascorpio20.

“Это что адидас? – интересуется vik.bogdanova.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте “Потап и Настя”, в составе которого выступала с 2006-го по 2017 год вместе с певцом и продюсером Потапом Алексеем Потапенко.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.

Каменских является звездным детективом проекта “Маска” вместе с Андрееем Данилко, Олей Поляковой, Олегом Винником и Dzidzio. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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