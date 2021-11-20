Погибшим в аварии в Москве оказался блогер Саид Губденский

Один из автомобилей, попавших в аварию на Кутузовском проспекте в столице, принадлежит блогеру Саиду Губденскому, сообщают СМИ.

На разбившейся BMW написано название аккаунта Губденского в Instagram, передает РИА «Новости».

За рулем разбившегося BMW находился сам Губденский, он погиб, сообщили «Известия».

Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир.

Несколько дней назад Губденский опубликовал в Instagram видео, где рассказал, что его приятель купил себе BMW M5 F90, они приобрели себе по автомобилю примерно в одно время.

В ролике он признался, что «два года без прав ездил» по одному из участков Кутузовского проспекта.

В описании YouTube-канала блогера сообщается, что Губденский несколько лет назад переехал в столицу, открыл тюнинг-ателье ZR Performance. Ролики посвящены бизнесу Губденского, а также его увлечениям, путешествиям и т.д.