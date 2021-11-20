В Белоруссии установили 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе

Следственный комитет Белоруссии установил 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе республики с Польшей 16 ноября, среди пострадавших – 15 детей, сообщил в субботу начальник отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Игорь Черняк.

«К настоящему времени однозначно установлены и подтверждены экспертным путем факты применения польской стороной в отношении беженцев водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ. Установлены и допрошены в качестве потерпевших 109 лиц, в том числе 22 женщины, 15 детей. Из них – 10 малолетних», – передает «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на Черняка.

По информации областного управления СК, в Гродненской области идет уголовное производство по пяти фактам применения польской и литовской сторонами насилия в отношении мигрантов. «В двух случаях в результате непринятия мер по оказанию помощи наступила их гибель», – заявили в белорусском СК.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.

Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.

После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.

Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.