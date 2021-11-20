 

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап серии Гран-при во Франции

20.11.2021, 16:56, Новости дня
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Фигуристка Анна Щербакова победила в этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле и обеспечила себе место в финале.

По сумме короткой и произвольной программ 17-летняя спортсменка набрала 229,69 балла (77,94 балла за короткую программу + 151,75 за произвольную). Второе место у Алены Косторной – 221,85 балла (76,44+145,41), третье – у японки Вакаба Хигучи – 204,91 балла (63,87+141,04), четвертое место заняла Ксения Синицына – 198,76 балла (69,89+128,87), передает РИА «Новости».

Следующий этап серии Гран-при состоится в Сочи с 26 по 28 ноября. Между тем, уже сейчас известно, что Щербакова пробилась в финал серии Гран-при по фигурному катанию.

На последнем старте выступят шесть лучших фигуристок по итогам всех этапов. В субботу 17-летняя Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции. Ранее она первенствовала на турнире в Италии. В сумме за оба турнира гражданка России набрала 30 баллов и попала в финал.

Заключительный перед финалом этап серии Гран-при пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября. Из россиянок на нем выступят Камила Валиева (15 баллов), Елизавета Туктамышева и Майя Хромых (по 13 баллов). Все три спортсменки сохраняют шансы на попадание в финал.Алена Косторная набрала 24 балла по итогам двух этапов. Она тоже сохраняет шансы на участие в финале.

Финал Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

Ранее российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, выиграли турнир серии «Челленджер» в Варшаве.



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