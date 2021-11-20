“Чмокать и чмокать”, “Вся одежда в стирке?” Голая MamaRika сделала селфи

“Традиционное пятничное фото на фоне пеленатора”, – подписала она публикацию.

Снимок 32-летней певицы собрал больше 30 тыс. лайков, а в комментариях подписчики спрашивали у MamaRika, как ей, спустя четыре месяца после родов, удалось так быстро прийти в форму.

“Офигеть! Как ты так быстро избавилась от живота?” – написала chestnaya__mama_.

“Наверное, вся одежда в стирке или еще не высохла?” – оставила свой коммент d.g.anhelina.

“Как говорится, чмокать и чмокать!” – прокомментировал фото andre_liso, добавив значок с детской бутылочкой.

“Где растяжки, где послеродовой передник на животе? Капец. Photoshop, по ходу”, – отметила antonina_haidelbakher.

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Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.

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