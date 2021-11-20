 

Володин поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием

20.11.2021, 16:18, Разное
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием. Вручая епископу Русской православной церкви букет роз, политик отметил, что тот делает многое для укрепления веры, а также сохранения духовно-нравственных и традиционных ценностей российского общества. Также Патриарх, по словам депутата, забоится о просвещении и воспитании подрастающего поколения.

Кроме того, Володин подчеркнул, что епископ внес клад в упрочение межнационального мира и согласия, а еще – занимается благотворительной деятельностью. Все это, по мнению председатель Госдумы, заслуживает уважения. Политик не только выразил благодарность Патриарху Кириллу, но и пожелал ему здоровья, сил и всего самого доброго.

Напомним, Кирилл, чье настоящее имя Владимир Михайлович Гундяев, стал Патриархом Московским и всея Руси в феврале 2009 года. До этого он был Митрополитом Смоленским и Калининградским, а также председателем Синодального отдела внешних церковных связей.

Ранее “Дни.ру” писали о встрече Вячеслава Володина с главой сената Египта Абдельвахабом Абдерразеком. Политики обсудили межпарламентское сотрудничество и взаимодействие двух стран в гуманитарной и социальной сферах.



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