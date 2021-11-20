Из-за любви к простоте стиля: модница из Ниццы показала, как носить блейзер и составлять элегантные образы

Жительница Ниццы Лизон Себелин имеет 264 тысячи подписчиков в “Инстаграме”. Все образы француженки необычайно просты, в них преобладают нейтральные оттенки. В чем же секрет модницы? Лизон мастерски миксует классику с кэжуал-элементами. Любимым предметом в ее гардеробе является блейзер. Перед вами несколько стильных идей, которые вы можете взять на вооружение.

Песочный оттенок и беж

Блейзер песочного оттенка проще всего вписать в свой повседневный образ. Но если вы будете сочетать этот элемент гардероба с офисными брюками и рубашкой, это может выглядеть слишком пресно. Вот почему к песочному пиджаку необходимо подобрать более неформальных компаньонов. Сочетание бледно-голубых джинсов, белой футболки, блейзера и яркой стеганой сумочки сделает ваш аутфит стильным и запоминающимся.

Мода на беж подарила нам засилье бежевых пиджаков и пальто. Наша сегодняшняя героиня тоже носит бежевый блейзер, но находит способ, чтобы выделиться. В этом Лизон помогают все те же джинсы и простая белая футболка. А еще девушка небрежно обматывает вокруг шеи шарф сиреневого оттенка. С помощью аксессуаров и сочетания мягких пастельных оттенков создается более легкая общая картина.

Синий блейзер

И хотя наша сегодняшняя героиня предпочитает нейтральные оттенки, в ее гардеробе встречаются и более яркие вещи. Например, светло-синий блейзер, который девушка любит комбинировать с длинными белыми платьями. Кстати, этот тандем можно носить не только летом, но и в холодное время года. Просто наденьте высокие сапоги и подходящую верхнюю одежду.

Белый – “маст хэв” сезона

Один из самых стильных пиджаков этого сезона – белый. Если вы ходите на работу или на учебу, в вашем гардеробе в обязательном порядке должна быть эта вещица. Сочетайте белый блейзер с белой футболкой и светло-синими “трубами”. В этом образе делается ставка на правильный крой джинсов. Ну а если вы хотите создать более неформальный образ, позаботьтесь о дерзком головном уборе и спортивной обуви.

Стильный черный

В гардеробе деловых женщин всегда найдется место брючным костюмам. Лизон предпочитает “двойку”, состоящую из мешковатых брюк и пиджака прямого кроя. Девушка не видит ничего плохого в том, чтобы надеть под блейзер белую рубашку. Чтобы не утонуть в скуке, наша героиня использует проверенный прием в виде объемного шарфа. На этот раз аксессуар имеет кремовый оттенок и длинную бахрому.

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Черный монохром смотрится эффектно, и наша героиня об этом знает. Но чтобы образ казался более расслабленным и непринужденным, модница из Ниццы меняет брюки на черные джинсы прямого кроя.

Черный топ делает разницу

Также с черным пиджаком можно носить белые брюки свободного кроя. Наденьте к “папиным штанам” тонкий ремешок и дополните образ атласным топом в бельевом стиле. Когда классическая комбинация белого верха и черного низа меняется местами, это выглядит еще более эффектно.

Еще один беспроигрышный вариант в гардеробе Лизон – это серый блейзер. Носить такой пиджак девушка любит с широкими брюками того же цвета. Секрет стильного образа кроется в черной футболке, которая делает формальный образ крутым и стильным.

Больше черного

Черный монохромный образ может быть более привлекательным, если под пиджак и черную рубашку надеть кожаные шорты. Лизон дополняет этот аутфит минималистичной сумочкой и модными ботинками челси. Иногда стиль не имеет ничего общего с вычурностью.

Элементы можно менять местами

Свои любимые черные джинсы наша героиня носит не только с черным пиджаком. Этот элемент гардероба можно удачно совместить с белой рубашкой и песочным блейзером из первого комплекта. Чтобы выглядеть более стильно, Лизон надевает на ноги лоферы на грубой подошве.

Аксессуары решают

Когда вы делаете ставку на простые, ничем не примечательные вещи, дополните образ аксессуарами. Это могут быть цветные сумочки, массивные кольца, ожерелья, кольца или браслеты.

Бежевый блейзер в сочетании с брюками такого же цвета смотрится более эффектно, если “разбавить” образ белой футболкой. Чтобы получить непринужденный внешний вид, закатайте рукава пиджака. Летом к этому образу подойдет стильная соломенная сумка, зимой – бежевый шоппер с принтом.