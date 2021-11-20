Зима – не повод для уныния: советы по созданию трендового яркого макияжа на холодный сезон

С наступлением зимы модницы получают возможность экспериментировать с макияжем. Блестящие частицы, шиммер, стразы, металлик и прозрачные голубые оттенки – все это делает возможным вписаться в заснеженную предпраздничную атмосферу. Как и одежда, косметика тоже имеет свои тренды. Рассказываем о наиболее ярких тенденциях красоты.

Серебро и лаванда

Серебряные тени с шиммером роскошно смотрятся в сочетании с карандашом оттенка лаванды и бурыми тенями. Чтобы сделать глаза более выразительными, немного вытяните внешний и внутренний уголки.

Сочетание теплого и холодного

Тенденция сочетать теплые и холодные оттенки в одежде просочилась и в макияж. Палитра, которая плавно переходит на веках от небесно-голубого до светло-коричневого, выглядит свежо и необычно. Секрет заключается в том, чтобы наносить холодный оттенок только на подвижное веко, а теплый наносить на внешний угол глаза и на нависшее веко.

Неоновые зеленые стрелки

Новогодние праздники ассоциируются не только с голубым, но и с зеленым цветом. Возьмите неоновую зеленую подводку и черный лайнер. Черным нарисуйте классические “лисьи” стрелки, а зеленым проведите дугу над складкой подвижного века. Соедините обе линии под хвостиком брови. Не забудьте выделить зеленым слизистую нижнего века.

Больше синего и голубого

Зимой вы можете экспериментировать с цветными стрелками. Секрет этого образа заключается в миксе королевского синего и прозрачного голубого. Матовый внешний уголок глаза контрастирует с блестящим внутренним.

Микс сиреневого и розового

Холодные зимние оттенки макияжа не ограничиваются синим и зеленым. Сиреневые тени с шиммером могут быть особенно кокетливыми, если нанести на верхнее веко розовый пигмент. На вечеринке не лишними будут стразы на веках и сияющий блеск на губах.

Матовый сиреневый

В этом сезоне в моде ретро-образы. Вы можете нанести на все подвижное веко и внешний угол глаза матовые сиреневые тени. Очертите полученные границы стразами и не забудьте о блеске с голографическим эффектом.

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Сверкающее серебро

Еще одним очевидным выбором для зимнего макияжа станут жидкие серебряные тени. Не забудьте нанести немного блеска на нижнее веко. Для придания взгляду большей глубины нанесите поверх глиттера обычные черные стрелки.

Интенсивный зеленый и синий

Для праздничного мероприятия стоит попробовать сложный макияж глаз, который включает в себя интенсивные синие и зеленые оттенки. Внутреннюю часть подвижного века стоит окрасить светло-желтым пигментом, а вот на губы нужно нанести помаду пастельного оттенка, близкого к их натуральному цвету.

Фисташковый оттенок

Нежные фисташковые тени подойдут для дневного макияжа. Этот оттенок хорошо сочетается с нюдовой помадой. Но наносить цветные тени лучше не на все веко, а только на внутренний и внешний уголки.

Три цвета

Если вы любите экспериментировать с оттенками, тогда возьмите тени синих и персиковых тонов, а также неоновый желтый лайнер. Делайте акцент на внешнем и внутреннем уголках глаз, а персиковый пигмент поместите в центр верхнего века.