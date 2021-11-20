 

Пульмонолог объяснил, почему Гаркалина не спасли прививки от COVID-19

20.11.2021, 16:03, Новости дня
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Народный артист РФ Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19, сообщил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – сказал Пурясев «Комсомольской правде».

Он отметил, что в результате таких потрясений формируется неправильная реакция иммунитета, но это крайне редкий случай, он говорит о серьезном износе организма.

«Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», – отметил пульмонолог.

Он призвал вакцинироваться и беречь себя, и подчеркнул, что прививка не исключает ношение маски, мытье рук, соблюдение дистанции и, по возможности, самоизоляции.

«Некоторые думают, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста – это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя. Работа в его случае – это тоже вредная привычка. Образ и ритм жизни должен быть адекватен возрасту», – заключил специалист.

В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».

«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник-V». Чтобы уже наверняка…Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.

Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.

Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.



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