 

В РПЦ оценили штраф «Муз ТВ» за гей-пропаганду

20.11.2021, 16:02, Новости дня
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Гей-пропаганда наносит непоправимый вред молодым людям, поэтому нарушающие закон о ней должны нести соответствующее наказание, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Любое нарушение законодательства о гей-пропаганде должно влечь за собой соответствующие меры. Мы в Русской православной церкви всегда говорим о том, что пропаганда противоестественных пороков наносит непоправимый вред человеку, особенно детям и юношеству. На нашей стороне закон, и поэтому если закон нарушается, то виновные должны нести соответствующее наказание», – цитирует РИА «Новости» митрополита.

Ранее мировой суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей главного редактора телеканала «Муз ТВ» Андрея Разыграева за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Также был оштрафован сам телеканал «Муз ТВ», по решению суда он должен выплатить 1 млн рублей.

В РФ распространение подобной информации запрещено среди детей, показ возможен только со знаком информационной продукции «18+» в ночное время (после 23.00 по местному времени). Независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами Роскомнадзора.

Данная статья КоАП применяется в Москве редко. Согласно базе данных столичных судов, телеканал стал первым в этом году, на кого составили протокол. В прошлом году в суды поступили материалы на трех человек, но все они были возвращены в Роскомнадзор.



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