 

На Украине открыли памятник Андрею Чикатило

20.11.2021, 15:51, Разное
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В селе Яблочное Харьковской области Украины 20 ноября 2021 года был торжественно открыт памятник серийному убийце Андрею Чикатило.

«Наш земляк Андрей Чикатило стал одной из последних жертв советской карательной системы. Мало того, что коммунисты исковеркали его фамилию, на самом деле он был Чикотило, именно через букву О, так они обвинили его во всех смертных грехах. Не мог украинец совершить эти преступления, есть многочисленные свидетельства, что реальным убийцей был высокопоставленный партийный деятель, русский по национальности. Но из Андрея сделали козла отпущения, особо подчёркивая, что он по происхождению украинец. Сегодня, когда наша благословенная страна наконец-то сбросила иго Москвы, мы можем свободно чествовать героев Украины. Именно поэтому я так рад, что в нашем селе появился памятник Андрею Чикатило», – заявил глава администрации села ​​Николай Гавриленко.

Как сообщили на церемонии открытия монумента, в ближайшее время улицы Чикатило могут появиться в Харькове, Киеве и Одессе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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