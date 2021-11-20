Современная биржа Coinbase

20.11.2021, 15:52, Детали

Теги: Бизнес, Технологии

Акции Coinbase или COIN – это акции криптовалютной биржи Coinbase. Эта акция открылась 14 апреля по цене около 381 доллара и в конечном итоге достигла пика около 429,54 доллара перед падением. Акции начали закрываться с отметки 328,28 доллара, что на 78,28 доллара больше первоначальной справочной цены в 250 долларов. Сейчас у Coinbase около 261,3 миллиона акций, что дает платформе рыночную капитализацию около 86 миллиардов долларов. Это, безусловно, впечатляет, поскольку многие другие биржи редко достигают рыночной капитализации в 67 миллиардов долларов.

Особенности биржи

По мере того, как криптовалюта становится все более популярной, Coinbase Global также станет более популярной. Это IPO было довольно сильно разрекламировано, на удивление соответствовало этой шумихе. Теперь Coinbase Global может стать очень хорошей возможностью, чтобы получать инвестиции.

IPO Coinbase в перспективе может стать определяющим этапом для индустрии криптовалюты. Оно станет платформой, на которую будет ориентирована Street, чтобы умерить желания инвесторов», – выразился аналитик ресурса Wedbush по имени Дэн Айвз в письме клиентам платформы.

Это, безусловно, имеет смысл, почему Coinbase так жизнеспособна. В 2020 году у платформы было более 43 миллионов пользователей, и около 2,8 миллиона из них торговали ежемесячно. Фактически, выручка Coinbase выросла до колоссальных 1,14 миллиарда долларов в 2020 году, что почти удвоило ее доход по сравнению с 2019 годом. Инвесторы, которые хотят войти в мир криптовалюты без необходимости покупать какие-либо монеты, могут получить выгоду от инвестиций в Coinbase. Потенциально он может быть менее волатильным, чем покупка криптовалюты.

Теперь, когда у нас есть некоторый контекст, из которого можно уйти, когда дело доходит до положения Coinbase в криптовалютном мире, давайте разберемся, как покупать акции Coinbase.

Являются ли акции Coinbase (COIN) хорошей инвестицией?

Мы считаем, что акции Coinbase – хорошее вложение. Однако прибыль такой компании, как Coinbase, во многом зависит от цены на криптовалюту. Если криптовалюта выйдет из моды, Coinbase может потерять деньги. Это риск, который стоит учитывать любой компании, в которую вы решите инвестировать. Когда дело доходит до бирж, таких как Coinbase, доход компании зависит от активности трейдеров и цены на криптовалюту. Однако в настоящее время Coinbase является хорошей инвестицией, и компания переживает некоторый серьезный рост.