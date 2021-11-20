“Хорошая милф”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов

Для фото 36-летняя актриса позировала с разных ракурсов на краю бассейна, а также в воде.

“Вот и отдых закончился, и сегодня меня ждет разборка чемоданов, стирка, готовка, вся реальность нашей повседневной жизни. Хорошей вам субботы”, – подписала она публикацию.

“Шикарный вид”, – написал tolikshulga1994.

“Хорошая милф!” – прокомментировал фото mironmironih, имея в виду аббревиатуру MILF, которая переводится как “мамочка, с которой я не прочь подурачиться”.

“Разве можно быть такой красивой, мадам? Вы просто огонь”, – отметила natyskaryabchik.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Контекст:

Саливанчук замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.

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